Ölpreise geben weiter nach - US-Zollpolitik belastet

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag weiter gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September kostete 68,69 US-Dollar. Das waren 52 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für Brent-Öl aus der Nordsee hat sich bereits den dritten Handelstag in Folge verbilligt. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im August fiel zuletzt um 80 Cent auf 66,40 Dollar.

Weiterhin dominiert die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump das Marktgeschehen. Erneut wurde auf Verhandlungen zwischen der Europäischen Union (EU) und den USA zur Lösung des Zollstreits verwiesen und die Sorge über die Folgen eines möglichen Scheiterns der Gespräche.

Die von den USA gesetzte Frist 1. August rückt immer näher. Sollte die Verhandlungen bis dahin kein Ergebnis bringen, will US-Präsident Donald Trump Einfuhrabgaben in Höhe von 30 Prozent verhängen, auf die die EU wiederum mit Gegenzöllen reagieren wird./jkr/jsl/zb