Akzo Nobel mit schwachem Start - Quartal enttäuscht

Aktientrend_ schrieb 20.07.25, 21:08

Martin Brudermüller 36 Jahre bei BASF davon 1,5 Jahrzehnte im Vorstand. 10 Jahre Asien Chef bei BASF und zuletzt CEO. Heute Aufsichtsratsvorsitzender bei Mercedes in einem 1,5 stündigen Interview was ihr euch ansehen solltet. Insbesondere die bis heute Politik blinden Menschen in Deutschland. Er erzählt über BASF China USA Weltpolitik und wie sich alles verändert. Was so einige nicht wahr haben wollen.



https://youtu.be/NQj7KpjGPV8?si=2LX8NL0e0iJ_zk0h