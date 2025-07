AstraZeneca steckt 50 Milliarden US-Dollar in die US-Offensive

Die neue Investitionsoffensive umfasst eine groß angelegte Produktionsstätte im Bundesstaat Virginia sowie die Ausweitung von Forschung, Entwicklung und Zelltherapie-Herstellung in Maryland, Massachusetts, Kalifornien, Indiana und Texas. Ziel sei es, die Position auf dem US-Markt weiter zu stärken, erklärte der Konzern. In diesem Zuge will AstraZeneca auch die Infrastruktur für klinische Studien in den USA verbessern und neue Wirkstoffe schneller zur Marktreife bringen.

Konzernchef Pascal Soriot präsentierte die Pläne in Washington. "Die Vereinigten Staaten können nicht die Kosten für Forschung und Entwicklung für die ganze Welt tragen", sagte er. In anderen Ländern müssten die Arzneimittelpreise steigen, um zu einem global ausgewogeneren Finanzierungsmodell zu kommen. AstraZeneca strebt bis 2030 einen Jahresumsatz von 80 Milliarden US-Dollar an – zur Hälfte aus dem US-Markt.

Die Investitionsankündigung erfolgt inmitten wachsender Unsicherheit über die künftige Zollpolitik. Trump hatte angekündigt, die Produktion von Medikamenten stärker zu nationalisieren und Pharmafirmen dazu aufgerufen, ihre Lieferketten zurück in die USA zu holen. Handelsminister Howard Lutnick ließ parallel eine Untersuchung zu Arzneimittelimporten einleiten, die als Vorbereitung für neue Importzölle dienen könnte.

"Seit Jahrzehnten sind die Amerikaner auf pharmazeutische Produkte aus dem Ausland angewiesen", so Lutnick in einer Erklärung. "Präsident Trump will diese strukturelle Schwäche nun beseitigen." Zwar wolle man der Branche noch zwölf bis 18 Monate Zeit geben, um sich auf mögliche Abgaben einzustellen, doch der Handlungsdruck wachse.

Auch andere Branchengrößen haben Investitionen in Milliardenhöhe angekündigt. Neben AstraZeneca, das erst im November 2024 bereits 3,5 Milliarden US-Dollar zugesagt hatte, haben auch Eli Lilly, Johnson & Johnson, Novartis und Sanofi ihre US-Aktivitäten deutlich ausgebaut. Der Schritt steht zudem im Kontext eines möglichen Wechsels des Börsenplatzes. Laut The Times prüft AstraZeneca derzeit eine Verlegung der Hauptnotierung von London an eine US-Börse.

In Virginia will AstraZeneca künftig unter anderem Wirkstoffe für experimentelle Medikamente gegen Übergewicht und hohe Cholesterinwerte herstellen, darunter ein oraler GLP-1-Agonist und ein PCSK9-Hemmer. Es handelt sich um die größte Einzelinvestition in eine Produktionsanlage in der Geschichte des Unternehmens. Der Konzern kündigte zudem an, Zehntausende neue Stellen schaffen zu wollen, ohne jedoch konkrete Zahlen zu nennen. Derzeit beschäftigt AstraZeneca etwa 18.000 Menschen in den Vereinigten Staaten und rund 90.000 weltweit.

Das mittlere Kursziel der Analysten liegt bei 84,18 US-Dollar, während der Höchstwert bei 97 US-Dollar und der Tiefstwert bei 67 US-Dollar liegt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei etwa 14, basierend auf den erwarteten Gewinnen für die kommenden zwölf Monate.

Die bei SeekingAlpha erfassten Analysten beurteilen AstraZeneca größtenteils als stark kaufenswert, mit einem Kursziel im Bereich 80 bis 90 US-Dollar, was ein beträchtliches Aufwärtspotenzial signalisiert.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion