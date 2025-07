SMA mit operativem Verlust - Aktie fällt

NIESTETAL (dpa-AFX) - Eine fortgesetzte Nachfrageschwäche und Konkurrenzdruck durch asiatische Hersteller machen dem Wechselrichter-Konzern SMA Solar weiterhin schwer zu schaffen. Das Unternehmen rutschte im zweiten Quartal im Tagesgeschäft deutlicher in die roten Zahlen als erwartet. Der Bodenbildungsversuch der schon lange schwachen Aktien wackelte am Dienstag weiter; ihr Kurs gab deutlich nach.

Die Aktie gab im frühen Handel am Dienstag um gut zwei Prozent nach. Damit steht der Bodenbildungsversuch, der gegen Ende 2024 gestartet war, weiter auf der Probe. So summieren sich die Kursgewinne 2025 zwar immer noch auf rund 45 Prozent, auf Sicht von zwei Jahren haben die Aktien allerdings mehr als 80 Prozent an Wert verloren.