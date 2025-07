Passwork besteht erfolgreich HackerOne-sicherheitstests und beweist enterprise-grade-sicherheit

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Passwork, die führende selbstgehostete

Passwortmanagementlösung für Unternehmen, hat erfolgreich einen intensiven und

umfassenden Penetrationstest über HackerOne abgeschlossen, der von der weltweit

renommierten Crowdsourcing-Cybersicherheitsplattform und Gemeinschaft ethischer

Hacker durchgeführt wurde.



Die Tests, die darauf ausgelegt sind, Systeme bis an ihre Grenzen zu bringen,

wurden mit Leichtigkeit, Geschwindigkeit und ohne Probleme bestanden - ein

Beweis für die Enterprise-Grade-Sicherheitsfähigkeiten von Passwork.





Wichtige ErfolgeDer Penetrationstest von HackerOne, bekannt für seine strengen und umfassendenBewertungen, zielte auf kritische Bereiche der Passwork-Infrastruktur ab, umSchwachstellen aufzudecken. Passwork zeigte Widerstandsfähigkeit in allenBereichen, einschließlich:- Sicherheitsarchitektur der Anwendung: Bewertung der Robustheit desSystemdesigns gegen unbefugten Zugriff.- Schutz vor OWASP Top 10 Schwachstellen: Umgang mit Risiken wieInjection-Angriffen, fehlerhafter Authentifizierung und sensiblerDatenoffenlegung.- API-Sicherheit: Sicherstellung sicherer Kommunikationskanäle und Schutz vorAPI-spezifischen Bedrohungen.- Widerstandsfähigkeit gegen fortgeschrittene Angriffsmethoden: Tests gegenmoderne Taktiken wie Privilegieneskalation, Brute-Force und Zero-Day-Exploits."Die Sicherheit unserer Nutzer war schon immer unsere oberste Priorität," sagteAlex Muntyan, CEO von Passwork. "Das Bestehen der strengen HackerOne-Pentestsmit Leichtigkeit und Geschwindigkeit ist ein Beweis für die Stärke unsererSicherheitsarchitektur. Dieser Erfolg zeigt, dass Passwork mitEnterprise-Grade-Sicherheit ausgestattet ist, um selbst den komplexestenBedrohungen entgegenzuwirken."Über HackerOne-TestsHackerOne ist die weltweit größte Plattform für die Koordinierung vonBug-Bounty-Programmen und Penetrationstests, auf die Branchenführer wie Google,Microsoft, Goldman Sachs und Dropbox vertrauen. Die Penetrationstests werden voneiner geprüften Gemeinschaft von Elite-Ethik-Hackern durchgeführt, dieAnwendungen über eine breite Angriffsfläche bewerten und sich auf realeSzenarien konzentrieren, um maximale Sicherheitsbereitschaft zu gewährleisten.Ergebnisse und PerspektivenDie einwandfreie Leistung von Passwork im Pentest ermöglicht es dem Unternehmen:- Kunden ein hohes Maß an Sicherheit und Datenschutz zu garantieren.- Internationale Informationssicherheitsstandards zu erfüllen und zuübertreffen.- Vertrauen bei Nutzern und Unternehmenspartnern zu stärken.- Das Produkt weltweit mit Vertrauen in seine Widerstandsfähigkeit zu skalieren.Weitere Informationen zu den selbstgehosteten Passwortmanagementlösungen vonPasswork finden Sie unter https://passwork.pro/de/Medienkontakt:Gleb SmiriaginTelefon: +381 621 478 605E-Mail: g.smiryagin@passwork.pro