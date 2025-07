Mobilität ohne Besitz: Warum stehen Auto-Abos plötzlich im Mittelpunkt?

Auto kaufen? Für viele keine Option mehr. Steigende Zinsen, explodierende Neuwagenpreise und ein zunehmend zurückhaltender Konsum machen den Besitz zum Auslaufmodell. „Seit 2019 sind die Neuwagenpreise um fast 40 % gestiegen, die Einkommen aber nur um 24 %“, sagt Max Gratz, Geschäftsführer der myAutoAbo GmbH – und sieht darin eine der Haupttriebfedern für das wachsende Interesse an flexiblen Auto-Abos.

Warum Autobanken dabei keineswegs zu Verlierern werden müssen, was unabhängige Plattformen besser machen als Hersteller – und welche Zielgruppe gerade besonders aufmerksam hinschaut: darüber spricht Gratz im folgenden Interview.

Wenn wir nüchtern auf die aktuellen Marktdaten blicken: Woher kommt der plötzliche Rückenwind für Auto-Abos – und warum gerade jetzt?

Der Rückenwind fürs Auto-Abo kommt derzeit aus drei Richtungen. Zum einen sehen wir bei myAutoAbo, dass sich das Angebot an Auto-Abos im letzten Jahr über den gesamten Markt hinweg verdoppelt hat. Bestehende Anbieter haben ihr Portfolio ausgeweitet, gleichzeitig sind neue Player hinzugekommen. Das bedeutet: mehr Auswahl bei Marken, Modellen, Farben und Ausstattungen – und damit steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass für jeden Kunden das passende Fahrzeug dabei ist.

Parallel dazu beobachten wir spürbaren Preisdruck. Neue Anbieter wollen sich schnell Marktanteile sichern und gehen mit entsprechend aggressiven Preisen an den Start. Das macht Auto-Abos für viele Kunden preislich noch attraktiver.

Hinzu kommt die makroökonomische Entwicklung: Klassische Finanzierungsmodelle verlieren an Relevanz. Die Kombination aus hohen Zinsen, gestiegenen Fahrzeug Preisen und Konsumzurückhaltung bremst den Kaufmarkt spürbar. Seit 2019 sind die Neuwagenpreise um fast 40% gestiegen, die Einkommen aber nur um 24%. Das Auto-Abo bietet hier eine flexible und planbare Alternative. Kein Wunder also, dass auch die Nachfrage wächst – wir sehen ein Plus von rund 20% beim Suchvolumen im letzten Jahr. Besonders die Generation Y, digital und mobilitätsaffin, treibt diesen Trend. Mobil sein ja – aber bitte ohne Besitz.

Autobanken leben vom Besitzdenken, das Abo-Modell vom Nutzungsansatz. Ist das ein Zielkonflikt – oder sehen Sie darin künftig sogar Synergien?

Auch wenn Besitzdenken und Nutzungsansatz auf den ersten Blick im Widerspruch stehen, zeigt die Praxis: Es gibt längst eine funktionierende Synergie zwischen Autobanken und Auto-Abo-Anbietern. Viele Abo-Anbieter bauen ihre Flotten, indem sie die Fahrzeuge direkt bei Autobanken leasen – damit bleibt die Bank Finanzierungspartner im Hintergrund. Alternativ kaufen Anbieter die Fahrzeuge selbst. Doch der Trend geht klar zum Leasing über die Bank – das Modell verbindet beide Seiten bereits heute.

Ein echter Zielkonflikt entsteht daraus nicht. Im Gegenteil: Für Autobanken eröffnet das Abo-Geschäft eine zusätzliche Absatzchance für ihre Finanzierungsprodukte. Zwar sind Autobanken mit eigenen Abo-Angeboten bislang zurückhaltend, aber als Partner in der Finanzierung spielen sie schon heute eine zentrale Rolle. Besitz und Nutzung schließen sich also nicht aus – sie ergänzen sich.

Viele Hersteller und Händler experimentieren selbst mit Abo-Angeboten. Worin besteht aus Ihrer Sicht der entscheidende Unterschied zwischen vertikalen Markenlösungen und unabhängigen Plattformen wie Ihrer?

Da das Auto-Abo-Modell bislang noch relativ neu und nischig ist, zeigen sich die Hersteller im Markt bislang eher zurückhaltend. Die wenigen, die es versuchen, sind unterschiedlich wettbewerbsfähig. Hyundai mit dem Motion Abo steigt gerade gut ein, andere wie Volvo haben ihr Programm bereits wieder eingestellt – vermutlich, weil der Aufwand zu hoch und das Volumen zu gering war. Am Ende konzentrieren sich die meisten Hersteller bislang lieber auf ihr Kerngeschäft.

Unabhängige Anbieter wie zum Beispiel FINN sind da klar besser aufgestellt: mehr Volumen, bessere Prozesse, besserer Service. Denn beim Abo geht es nicht nur ums Auto, sondern um das komplette Service-Erlebnis – flexible Laufzeiten, schnelle Abwicklung, gute Preise, alles aus einer Hand.

Unsere Mission bei myAutoAbo ist es, genau diese Vielfalt sichtbar zu machen. Wir aggregieren täglich über 120.000 Auto-Abo- und Leasingangebote und stellen sie in einer übersichtlichen Suchmaschine dar. Das schafft Transparenz, Vergleichbarkeit und Auswahl – der Kunde findet bei uns eine zentrale Anlaufstelle, ohne sich durch unzählige Einzelangebote klicken zu müssen.

Welche Rolle spielt die Zinsentwicklung aktuell bei der Entscheidung für oder gegen klassische Finanzierungsmodelle?

Die Zinsen sind trotz der jüngsten EZB-Senkung historisch betrachtet weiterhin hoch. Die günstigen Finanzierungen der Nullzinsjahre gibt es nicht mehr. Das schlägt sich direkt auf Leasing- und Finanzierungsraten nieder – in Kombination mit den gestiegenen Fahrzeugpreisen eine teure Angelegenheit.

Auch beim Abo schlagen die höheren Finanzierungskosten durch, denn die Anbieter kaufen oder leasen die Fahrzeuge schließlich selbst. Trotzdem: Der starke Wettbewerb im Abo-Markt dämpft den Zinseffekt – er ist weniger spürbar als noch vor einem Jahr.

Der entscheidende Vorteil bleibt: Man muss sich nicht langfristig festlegen. Gerade in unsicheren Zeiten ist genau diese Flexibilität für viele das ausschlaggebende Argument fürs Abo.

Welche Rolle spielt Plattformvertrauen, wenn das eigentliche Produkt – das Fahrzeug – gar nicht Ihnen gehört?

Eine sehr große. Der Kunde kommt zu myAutoAbo, weil er Orientierung in einem fragmentierten Markt sucht – nicht, weil wir die Autos besitzen. Entscheidend ist deshalb, dass wir ausschließlich seriöse und geprüfte Anbieter listen und alle Konditionen transparent machen.

Unsere Glaubwürdigkeit ist dabei der wichtigste Anker für Vertrauen. Es geht nicht darum, wem das Auto gehört, sondern ob der Kunde sich auf die Qualität der Auswahl, die Verlässlichkeit der Informationen und den einfachen Vergleich verlassen kann. Genau dafür stehen wir als Plattform.

In welchen Kundensegmenten sehen Sie derzeit die höchste Abschlussrate – und wie verändern sich diese Profile mit der wirtschaftlichen Lage?

Am stärksten wächst aktuell das preisbewusste Segment zwischen 230€ und 600€ Monatsrate. Hier dominieren vor allem jüngere Zielgruppen aus der Generation Y und Z. Sie sind digital unterwegs, wenig besitzorientiert und vergleichen gezielt online. Was sie am Abo schätzen, sind die klare Planbarkeit der Kosten, Komfort und die Freiheit, sich nicht langfristig binden zu müssen.

Mit der wirtschaftlichen Unsicherheit verändert sich auch das Nutzungsverhalten: Immer mehr Kundinnen und Kunden sehen im Abo keine kurzfristige Übergangslösung mehr, sondern eine echte Alternative zum Autokauf und Leasing. Gerade in Zeiten hoher Fixkosten und finanzieller Vorsicht wächst der Anteil derjenigen, die das Abo über ein Jahr oder länger nutzen. Das Abo wird damit für viele zur pragmatischen Antwort auf ein zunehmend unberechenbares wirtschaftliches Umfeld.

Ihre Plattform vermittelt derzeit Angebote von rund 45 Anbietern. Wächst dieser Markt aus sich selbst heraus weiter?

Wir sehen bei myAutoAbo ein klares organisches Wachstum im Auto-Abo-Markt. Zum einen steigt die Zahl der Anbieter – neben spezialisierten Start-ups drängen zunehmend auch Händler, Vermieter und Hersteller auf den Markt. Zum anderen hat sich das Angebot selbst deutlich ausgeweitet – im letzten Jahr mehr als verdoppelt: mehr Marken, mehr Modelle, mehr Farben, mehr Ausstattungen. Für immer mehr Menschen ist das passende Auto im Abo verfügbar.

Gleichzeitig verändert sich das Mobilitätsverhalten. Nutzer denken flexibler, wollen Mobilität unkompliziert und nutzungsorientiert. Das treibt die Nachfrage – und befeuert wiederum das Angebot.

Doch der Markt entwickelt sich nicht von allein. Es braucht Vergleichbarkeit, Transparenz und Orientierung. Und vor allem: mehr Bekanntheit. Denn noch wissen viele Menschen gar nicht, was ein Auto-Abo eigentlich ist – geschweige denn, welche Vorteile es bietet. Genau hier setzen wir an: myAutoAbo macht das Abo-Angebot sichtbar, verständlich und zugänglich – und sorgt aktiv dafür, dass das Modell Auto-Abo bekannter wird. So treiben wir die Marktentwicklung Tag für Tag mit voran.