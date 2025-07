Millennium Hotels & Resorts besiegelt wegweisende Asien-Global-Achse mit Koreas Lotte

SINGAPUR, 22. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Millennium Hotels and Resorts (MHR) hat einen bedeutenden Meilenstein in seiner internationalen Strategie gesetzt und eine wichtige Treuepartnerschaft mit Lotte Hotels & Resorts aus Südkorea bekannt gegeben. Anknüpfend an den Impuls der Kooperation mit Maritim markiert die Partnerschaft mit Lotte den nächsten Schritt in der sukzessiven globalen Expansion von MHR. Diese Doppelallianz ist ein Meilenstein für MHR und schafft die Voraussetzungen für eine breitere globale Konnektivität, ein verbessertes Kundenbindungsangebot und noch nie dagewesene Vorteile für Reisende in wichtigen Regionen.

Lotte Hotels & Resorts, eine der größten und einflussreichsten Hotelgruppen Asiens, betreibt ein breit gefächertes Portfolio von Luxus-, gehobenen und Business-Hotels in Südkorea und den wichtigsten internationalen Märkten. Mit einer starken Kundenbindung, einem hohen Markenwert und einer beeindruckenden Präsenz auf dem Inlandsmarkt stellt Lotte eine wichtige Komponente in der Hospitality-Landschaft dar - und ist damit ein strategischer Eckpfeiler in Millennium Hotels and Resorts' Bestreben, ein grenzenloses Treuenetzwerk aufzubauen.