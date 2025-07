+900 % in knapp 18 Monaten. Was ist jetzt noch drin für diese Gold-Silberaktie?

Die beeindruckenden Aufwärtsbewegungen von Gold und Silber legten die Basis für die spektakuläre Kursentwicklung des kanadischen Silber- und Goldproduzenten Avino Silver & Gold Mines. Doch es bedurfte noch weiterer Faktoren, um ein derart explosives Kursgemisch anzurühren. Nicht zuletzt eine vergleichsweise niedrige Marktkapitalisierung und eine sich anbahnende, rasante Unternehmensentwicklung schoben die massive Kursrallye an. Notierte Avino Silver & Gold Mines im Januar 2024 noch im Bereich von 0,6 CAD, bildete die Aktie knapp 18 Monate später im Juli 2025 im Bereich von 6 CAD ein imposantes Verlaufshoch aus. In den letzten Tagen kam der Aktienkurs des Produzenten aber deutlich zurück. Die überhitzte Bewegung verlangte nach einer Korrektur. Und sie kam.

Rasante Produktionsausweitung geplant

Avino Silver & Gold Mines betreibt den Minenkomplex Avino in Mexiko, Bundesstaat Durango. Im Jahr 2022 schloss der Konzern den Kauf der La Preciosa Lagerstätte ab, die zuvor im Besitz von Coeur Mining war und in unmittelbarer Nähe liegt. La Preciosa ist ein zentraler Baustein für die geplante Produktionsausweitung, denn Avino Silver & Gold Mines will in den kommenden Jahren stark wachsen. Um das einmal mit Zahlen zu untermauern: Für das Jahr 2025 prognostiziert Avino Silver & Gold Mines eine Gesamtproduktion von 2,5 Mio. bis 2,8 Mio. Unzen Silberäquivalent. Den Planungen des Unternehmens zufolge soll der Ausstoß bis 2029 auf 8 Mio. Unzen Silberäquivalent zulegen. Nun muss es „nur“ noch gelingen, dieses sportliche Ziel auch tatsächlich zu erreichen.

Starkes 1. Quartal 2025

Die Mitte Mai vorgelegten Finanzergebnisse für das 1. Quartal 2025 konnten sich sehen lassen. Avino Silver & Gold Mines wies einen Umsatz in Höhe von 18,836 Mio. US-Dollar aus; ein Plus in Höhe von 52 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal. Der bereinigte Gewinn wurde mit 9,751 Mio. US-Dollar vermeldet, nach 2,057 Mio. US-Dollar im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Zusammengefasst - Was ist jetzt noch drin für diese Gold-Silberaktie?

Der knackige Rücksetzer von 6 CAD auf 5 CAD zeigt es: Das exponierte Kursniveau macht die Aktie anfällig für Korrekturen. Durch die beeindruckende Rallye wurde bereits eine gewisse Erwartungshaltung (Produktionsplanung, steigende Gold- und Silberpreise) eingepreist. Avino Silver & Gold Mines wird sich nun daran messen lassen müssen, ob es dem Unternehmen tatsächlich gelingen wird, den Planungen auch Taten folgen zu lassen. Bricht man das Ganze auf die charttechnischen Aspekte herunter, dann sollte der Rücksetzer tunlichst im Bereich von 5 CAD zum Stehen kommen, anderenfalls könnte es doch noch einmal auf 4 CAD oder gar 3 CAD gehen. Das imposante Zwischenhoch bei 6 CAD thront nun bis auf weiteres über dem Kursverlauf von Avino Silver & Gold Mines. Um die Rallye zu reaktivieren, muss die Aktie darüber laufen.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

