EKD setzt auf Aurora Solar zur effizienten Planung von PV-Projekten

München (ots) -



- Vollautomatisierte Erstplanung : Photovoltaikanlagen bereits im Erstgespräch

planen - präzise, schnell und datenbasiert.

- Mehr Nähe, mehr Transparenz : Leistung und Wirtschaftlichkeit werden direkt im

Kundengespräch visualisiert und verständlich aufbereitet.

- Weniger Aufwand, mehr Effizienz : Vor-Ort-Termine werden optimal genutzt - das

spart Zeit, senkt Kosten und beschleunigt den Projektstart.



Energiekonzepte Deutschland GmbH (EKD), drittgrößter Anbieter für Solaranlagen

in Europa, setzt auf die Unterstützung von Aurora Solar, dem führenden Anbieter

für KI-gestützte Planungs- und Vertriebstechnologien im Bereich Photovoltaik

(PV). Mit vereinten Kräften optimieren beide Unternehmen nun die durchgängige

Effizienz im gesamten Verkaufs- und Planungsprozess von Photovoltaikanlagen und

Ganzjahresenergiesystemen.





Zentraler Bestandteil der Zusammenarbeit sind die Expert Design Services. DieDesigner von Aurora Solar erstellen bereits in 30 Minuten ein Anlagen-Design.Über Schnittstellen (APIs) zum CRM-System und weiteren von EKD genutztenSoftware-Tools entsteht ein nahtloser Workflow, was die Geschwindigkeit in derErstplanung signifikant steigert.Die cloudbasierte Lösung ermöglicht EKD, Solaranlagen bereits imVerkaufsgespräch präzise zu planen - schon beim Erstgespräch können denkünftigen Anlagenbesitzenden alle Möglichkeiten transparent aufgezeigt werden.Grundlage dafür sind LiDAR- und hochauflösende Satellitendaten. Die soerstellten Verkaufspräsentationen bieten eine überzeugende Visualisierung underklären die Technologie nicht nur ansprechend, sondern auch leichtverständlich. Da sie auf Templates basieren und automatisch erstellt werden,schonen sie gleichzeitig die EKD-Ressourcen. Die Kombination aus schnellerReaktionszeit, überzeugender Optik und individueller Gestaltungsmöglichkeiterhöht in Kundenterminen deutlich die Akzeptanz und ermöglicht sogarVertragsabschlüsse im Erstgespräch."Dank Aurora Solar verkürzen wir nicht nur unseren Vertriebszyklus signifikant,sondern schaffen auch ein visuelles Erlebnis, das unsere Kundinnen und Kundenbegeistert", erklärt Christopher Döring, Vertriebsleiter bei EKD. "DieKombination aus technischer Präzision und emotionaler Ansprache ist ein echterGame Changer. Wir investieren dabei sowohl in Technologie als auch inKundenerlebnisse. Aurora hilft uns dabei, unsere Vision einer modernen,transparenten und begeisternden Energiewelt Wirklichkeit werden zu lassen."PV-Planung neu gedacht: schneller, effizienter, kundenzentriert