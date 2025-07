Exyte erhält Facility Diamond Partner Award von CATL für Schlüsselrolle beim Bau der Batteriefabrik in Deutschland

Auszeichnung von Exytes führender Rolle bei der Bereitstellung von CATL's erstem Großprojekt für Batteriezellenfertigung außerhalb Chinas

Produktionsanlage für Batteriezellen verfügt über einen der größten Trockenräume Europas und erfüllt sämtliche Technik- und Nachhaltigkeitsstandards

Mark Garvey, Mitglied der Geschäftsführung von Exyte: „Das Projekt zeigt, wie starke Partnerschaften Innovation, wirtschaftliches Wachstum und den Übergang zu einer nachhaltigeren Zukunft vorantreiben."

STUTTGART, Deutschland, 22. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Exyte GmbH (Exyte), ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Design, Engineering und Bereitstellung von ultra-reinen und nachhaltigen Anlagen für die Hightech-Industrie, wurde von CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) für seine führende Rolle beim Bau der Batteriezellenfabrik in Arnstadt mit dem Facility Diamond Partner Award ausgezeichnet. Die Produktionsanlage, die von CATL's deutscher Tochtergesellschaft CATT (Contemporary Amperex Technology Thuringia GmbH) betrieben wird, stellt einen bedeutenden Meilenstein für das chinesische Unternehmen dar: Sie ist das erste Großprojekt für Batteriezellenfertigung außerhalb Chinas.

Die Auszeichnung wurde im Rahmen einer feierlichen Zeremonie überreicht, bei der die Leistungen von Projektpartnern gewürdigt wurden. Die Produktionsanlage in Arnstadt stellt die erste große Investition von CATL außerhalb Chinas sowie das erste großangelegte chinesische Industrieprojekt in Deutschland dar. Exyte stieg 2019 in das Projekt ein und hat maßgeblich daran mitgewirkt, den damals noch im Entwicklungsstadium befindlichen regulatorischen Rahmen für Batteriezellenproduktion in Deutschland zu gestalten. In enger Zusammenarbeit mit CATT hat Exyte dazu beigetragen, die Standards für einen neuen Industriesektor in Europa zu definieren. Die Anlage startete im Dezember 2022 mit der ersten Testproduktion und schloss weitere Produktionstests Ende 2024 erfolgreich ab.

Das technisch anspruchsvolle Projekt umfasst einen der größten Trockenräume Europas. Trockenräume sind für die Herstellung von Batteriezellen aufgrund der extrem niedrigen Luftfeuchtigkeit unerlässlich. Der Trockenraum, der sich über eine Fläche von mehreren Fußballfeldern erstreckt, ist der größte, den Exyte je gebaut hat. Das ist ein weiterer Meilenstein für das Unternehmen, das weltweit als Vorreiter für ultra-saubere Produktionsumgebungen gilt. Mit seinem integrierten Ansatz von Planung, Beschaffung und Bau sowie Inbetriebnahme positioniert sich Exyte als Schlüsselpartner der globalen Batterieindustrie.