Instagram und YouTube locken Gen Z am stärksten zum Kauf (FOTO)

- Jeder zweite aus der Gen Z kauft auch noch wegen Fernsehwerbung

- Bei Gen Y motivieren Facebook und YouTube stärker zum Konsum als TV



Werbung auf YouTube erreicht genauso viele Menschen wie Werbung im TV. Jeweils

ein Drittel der Social-Media-Nutzer (33 Prozent) gibt an, ein Produkt gekauft

oder eine Dienstleistung in Anspruch genommen zu haben, weil es auf einem der

beiden Kanäle beworben oder gezeigt wurde. Das sind zentrale Ergebnisse der

repräsentativen Studie "Social Media Atlas 2025", die jährlich von der

Kommunikationsagentur P.E.R. Agency, dem Institut für Management- und

Wirtschaftsforschung sowie dem Marktforschungsinstitut Toluna herausgegeben

Generationen leicht vorn. Sechs Prozent folgten innerhalb von zwölf Monaten mehr

als fünfmal einem TV-Tipp für Konsum. Von YouTube angeregt konsumierten fünf

Prozent mehr als fünfmal.



TikTok verleitet Gen Z genauso stark zum Konsum wie TV



Bei den jungen Leuten haben die sozialen Medien das Fernsehen indessen überholt.

In der Gen Z (16 bis 29 Jahre) wurden 57 Prozent der Nutzer vor allem durch

Instagram zu einem Kauf bewegt. Von YouTube ließen sich 56 Prozent inspirieren.

TV motivierte gleichauf mit TikTok die Hälfte. In der Gen Y (30-44 Jahre)

besitzt neben YouTube auch Facebook einen stärkeren Einfluss auf

Konsumentscheidungen als das Fernsehen. Dem Videokanal folgten 49 Prozent, dem

Netzwerk 48 Prozent und TV 47 Prozent.



"Die sozialen Medien holen bei der Vertriebsstärke auf und sind beim Preis pro

Kontakt meist deutlich günstiger", kommentiert Dr. Roland Heintze,

Geschäftsführender Gesellschafter von PER und Social Media Experte. "Für die

gezielte Ansprache von Konsumenten bieten sie zudem unschlagbare Vorteile, vor

allem in Kombination mit Datenanalysen und KI", so Heintze weiter. Fernsehen,

aber auch Zeitungen blieben dennoch wichtig für die Sichtbarkeit von Marken und

das Überzeugen von Verbrauchern, wie die Studie zeige.



Was wirkt bei wem: Plattformen im Vergleich



So lassen sich anhand der Studiendaten Profile erstellen, die Auskunft geben

über das Verhalten und die Vorlieben von Nutzern in bestimmten Medien. Wer die

Generationen X und Y (30 bis 50 Jahre) auf sich aufmerksam machen will, für den

ist Facebook eine gute Wahl. Rund 60 Prozent dieser Altersgruppen lesen dort

Informationen, rund 40 Prozent liken sie und 30 Prozent kommentieren.

Influencern folgen auf Facebook acht Prozent der 30- bis 44-Jährigen (Gen X) und

5 Prozent der 45- bis 50-Jährigen (Gen Y). 30 Prozent der Gen Y lassen sich von

Influencern zu Käufen von Online-Spielen verleiten. Bei Gen X kaufen 20 Prozent Seite 1 von 2 Seite 2 ►





