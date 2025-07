NUS stellt 150 Mio. $ zur Förderung des Wachstums von Start-ups im Bereich der Spitzentechnologie bereit

Singapore (ots/PRNewswire) -



- Die NUS wird 50 Mio. S$ (39 Mio. US$) in ausgewählte VC-Firmen investieren, um

Start-ups im Technologiebereich der NUS strukturiert zu unterstützen.

- 100 Millionen Dollar werden in einen autonomen Investitionsfonds fließen, der

sich auf NUS-nahe Start-ups konzentriert und die Flexibilität hat, neben

ausgewählten VC-Partnern zu investieren.



Asien hat mit einem anhaltenden Finanzierungswinter zu kämpfen, in dem die

Risikokapitalinvestitionen drastisch auf ein 10-Jahres-Tief von 85 Milliarden S$

(66 Milliarden US$) gefallen sind. Mit einem fünfprozentigen Rückgang gegenüber

2023 beläuft sich die Frühphasenfinanzierung im Jahr 2024 auf weniger als 38

Milliarden S$ (29 Milliarden US$)[1]. NUS Enterprise, der unternehmerische Arm

der National University of Singapore (NUS), der führenden umfassenden

Forschungsuniversität in Singapur, stellt 150 Mio. S$ (116 Mio. US$) für das NUS

VC Programme bereit, um die kritischen Finanzierungs- und Betreuungslücken von

Technologie-Start-ups zu schließen.







Frühphase zu verbessern, indem sie sich auf vielversprechende Unternehmungen

innerhalb des NUS-Ökosystems konzentriert, einschließlich Start-ups aus dem

National Graduate Research Innovation Programme (National GRIP). National GRIP

befähigt Innovatoren, Forschungsentdeckungen aus dem Labor in weltweit

wettbewerbsfähige, marktreife Unternehmen umzuwandeln.



"Da die Region mit einem starken Rückgang der Risikokapitalaktivitäten

konfrontiert ist, sehen wir das neue NUS VC Programme - die erste Initiative

dieser Art an einer Universität in Asien - als einen entscheidenden Impulsgeber

an. Forschungsbasierte Neugründungen sind mit besonderen Herausforderungen

konfrontiert, unter anderem mit FuE-Zyklen, die viel länger sind als bei

traditionellen Neugründungen, was sie in dem heutigen vorsichtigen

Investitionsumfeld besonders anfällig macht. Dieses Programm bringt Kapital,

strategische Partnerschaften und spezialisiertes Fachwissen zusammen, um einen

stabileren Weg vom Labor zum Markt zu schaffen", sagte Professor Tan Eng Chye,

Präsident der NUS.



Jenseits des Kapitals: Geld und Fachwissen



Das Programm umfasst zwei Hauptkomponenten.



Erstens wird NUS in den nächsten drei Jahren 50 Mio. S$ (39 Mio. US$) in

ausgewählte Risikokapitalfirmen investieren, die sich durch eine gute

Erfolgsbilanz bei Investitionen in der Frühphase der Spitzentechnologie

auszeichnen. Diese Unternehmen werden Start-ups strukturierte, praktische

Unterstützung bieten, einschließlich Zeit, Fachwissen und Zugang zu ihren Seite 1 von 2 Seite 2 ►





