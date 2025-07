Aktien Europa Leichte Verluste - Givaudan und Akzo Nobel unter Druck An den europäischen Börsen haben sich die leichten Abgaben vom Wochenbeginn am Dienstag fortgesetzt. "Die Strafzollthematik drückt sich langsam wieder verstärkt in die Wahrnehmung der Marktteilnehmer", so Marktexperte Andreas Lipkow. "In wenigen …