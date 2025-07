Jetzt ist die Zeit gekommen, bei Berkshire Hathaway zuzuschlagen!

Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder –

Berkshire Hathaway

Anlegerinnen und Anleger von Berkshire Hathaway hatten in den vergangenen Wochen das Nachsehen. Preschten die Anteile von Warren Buffetts Holdinggesellschaft, um nicht zu sagen: sein Lebenswerk, im ersten Quartal noch nach vorne und gaben gegenüber dem US-Gesamtmarktindex S&P 500 den Ton an, fiel die Aktie in der Gunst der Investoren, nachdem der Altmeister seinen Abgang zum Jahresende verkündet hatte.

Zwar genießt Nachfolger Greg Abel das volle Vertrauen von Buffett, doch der Markt begann die Buffett-Prämie auszupreisen. Gleichzeitig wurden andere Werte nach dem Ende der Zollpanik attraktiver. Die Sicherheit, die der gewaltige Cash-Bestand des Unternehmens bietet, war zuletzt nicht mehr gefragt. Statt Value wurde am Markt wieder auf Growth gesetzt und so zogen der S&P 500 sowie der Technologieindex Nasdaq 100 an Berkshire Hathaway vorbei.

Dank Übernahmespekulationen: Berkshire Hathaway is back!

Doch inzwischen ist das Unternehmen wieder in aller Munde. Grund hierfür sind Spekulationen über eine Konsolidierung des US-amerikanischen Eisenbahngeschäftes. Offenbar erwägt Union Pacific, einen seiner Konkurrenten aufzukaufen und damit die erste, von Küste zu Küste durchgehende Eisenbahngesellschaft der USA zu schaffen. Schnell machten Gerüchte die Runde, dass Berkshire-Tochter BSNF ebenfalls mit einem Zukauf reagieren könnte, sollte Union Pacific überhaupt die Zustimmung der Wettbewerbshüter für sein Vorhaben erhalten.

Zwar hat BSNF inzwischen dementiert, an der Übernahme eines seiner Konkurrenten interessiert sein, doch mit der Aufmerksamkeit ist eine entscheidende Voraussetzung für Kursgewinne zurück. Und auch aus charttechnischer Perspektive liegen die ersten Einstiegssignale in die Aktie von Berkshire Hathaway vor – zumindest für antizyklisch agierende Anlegerinnen und Anleger!

Berkshire Hathaway Chartsignale

Überverkaufte Korrektur: Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist zuletzt in den überverkauften Bereich gefallen. Eine Gegenbewegung wird immer wahrscheinlicher.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist zuletzt in den überverkauften Bereich gefallen. Eine Gegenbewegung wird immer wahrscheinlicher. Bullishe Divergenzen: Die technischen Indikatoren beginnen, gegen den Trend der Aktie zu steigen. Auch das spricht für eine Trendwende und steigende Kurse.

Die technischen Indikatoren beginnen, gegen den Trend der Aktie zu steigen. Auch das spricht für eine Trendwende und steigende Kurse. Kaufinteresse an Unterstützung: Im Bereich von 475,00 US-Dollar ist die Aktie auf Interesse gestoßen. Damit könnte diese Marke als Unterstützung bestätigt werden.

Im Bereich von 475,00 US-Dollar ist die Aktie auf Interesse gestoßen. Damit könnte diese Marke als Unterstützung bestätigt werden. Hohe Sicherheitsmarge: Der rekordhohe Cash-Bestand sowie die moderate Unternehmensbewertung sorgen für einen großen Risikopuffer.

Hier könnte der Zug bald abgefahren sein!

Übergeordnet befindet sich die Aktie von Berkshire Hathaway in einem langfristigen Aufwärtstrend. Nach dem Erreichen neuer Rekordnotierungen Ende März ist es jedoch zu einer ausgedehnten Top-Bildung gekommen, die nach einer isolierten Tageskerze Anfang Mai bestätigt und zugunsten fallender Kurse abgeschlossen wurde.

Ein Katalysator für den inzwischen vorherrschenden, mittelfristigen Abwärtstrend war ein Makel in der technischen Indikation. Zwar hatte die Aktie selbst neue Allzeithochs erreicht, diese wurden aber nicht durch neue Hochs im Relative-Stärke-Index (RSI) sowie im Trendstärkeindikator MACD bestätigt. Das hatte bearishe Divergenzen zufolge, die häufig die Vorboten von Trendwendebewegungen sind.

Nach der Korrektur macht das jetzt Mut

Mittlerweile hat das Papier deutlich korrigiert, gegenüber dem Jahreswechsel steht nur noch ein Plus von 5,5 Prozent zu Buche, womit die Aktie hinter den US-Gesamtmarktindex S&P 500 (+7,1 Prozent) zurückgefallen ist. Neben der Underperformance waren die bislang schwerwiegendsten Folgen das Unterschreiten der beiden gleitenden Durchschnitte sowie die Aufgabe der psychologisch bedeutenden Marke von 500,00 US-Dollar.

Die technischen Indikatoren bestätigten mit eigenen Abwärtsbewegungen die Korrektur der Aktie. Dabei fiel der RSI in den überverkauften Bereich, während der MACD auf den tiefsten Stand seit mehr als einem Jahr abtauchte und damit einen für die Verhältnisse der Aktie dynamischen Abwärtstrend anzeigte. Doch in beiden Indikatoren sind erste, wegweisende Verbesserungen aufgetreten.

Bullishe Divergenzen sprechen für Trendwende

Sowohl der RSI als auch der MACD konnten sich in den vergangenen 8 Wochen erst stabilisieren und dann geringfügig steigern. Damit liegt nach den bearishen Divergenzen in den Vormonaten der umgekehrte Fall vor, und die derzeit zu beobachtenden bullishen Divergenzen könnten nun zu einer Trendwende zur Oberseite führen.

Als Unterstützung hierfür dürfte der Supportbereich zwischen 470,00 und 475,00 US-Dollar dienen, in dem die Käuferinnen und Käufer in den vergangenen Handelstagen verstärkt Interesse gezeigt haben. Am Dienstag kann sich Berkshire Hathaway in einem durchwachsenen Gesamtmarktumfeld deutlich steigern.

Schon der erste Aufwärtsimpuls könnte der Befreiungsschlag sein

Allzu große Kursgewinne wären gar nicht nötig, um den schmalen Abwärtstrendkanal nach oben zu verlassen. Im selben Anstiegsversuch könnte auch gleich die 200-Tage-Linie überwunden werden, womit ein prozyklisches Kaufsignal vorläge.

Zur Unterseite sollte, um die gegenwärtig aussichtsreiche Ausgangslage für eine zeitnahe Gegenbewegung nicht zu gefährden, der aktuelle Unterstützungsbereich nicht aufgegeben werden. Ist das doch der Fall, muss es spätestens die Horizontale bei 450,00 US-Dollar richten.

Bewertung (wieder attraktiv), Wall Street mehrheitlich zuversichtlich

Aus einer Bewertungsperspektive hat die Aktie durch die Korrektur an Attraktivität gewonnen. Gegenwärtig ist Berkshire Hathaway mit dem 23,4-Fachen der in diesem Jahr erwarteten Gewinne bewertet, das entspricht dem Fünfjahresdurchschnitt von 23,0. Da bei der Berechnung der Unternehmensgewinne aber auch Wertsteigerungen und -verluste der Aktienpositionen berücksichtigt werden müssen, ist eine ganz andere Kennzahl bei Berkshire Hathaway wichtiger.

Das ist das Verhältnis aus Unternehmenswert und EBITDA (EV/EBITDA), denn dieses unterstreicht die Ertragsstärke der vielen Unternehmenstöchter. Es liegt aktuell bei 6,9 und damit um fast die Hälfte niedriger als der historische Mittelwert von 12,9. Damit bietet die Aktie auf dem gegenwärtigen Kursniveau eine hohe Risikomarge. Dazu kommt die Fähigkeit der Holding, sich im Falle einer größeren Marktbereinigung dank der hohen Cash-Reserven mit zahlreichen Zukäufen verstärken zu können. Die wenigen Wall-Street-Expertinnen und -Experten, die sich überhaupt ein Urteil zur Aktie erlauben, empfehlen das Papier daher im Mittel zum Kauf.

Berkshire Hathaway auf einen Blick

ISIN: US0846707026

US0846707026 Marktkapitalisierung: 1,02 Billionen US-Dollar

1,02 Billionen US-Dollar Dividendenrendite: -

- KGVe 2025: 23,4

23,4 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Übergewichten

Übergewichten Fairer Wert (laut Konsens): 521,00 US-Dollar

521,00 US-Dollar Aufwärtspotenzial: +9,8 Prozent

Die TrendFinder-Hebel-Idee

Anlegerinnen und Anleger, die eine Trendwende der Aktie von Berkshire Hathaway spielen und dabei unter Inkaufnahme eines höheren Risikos die Chance auf überproportional starke Kursgewinne wahrnehmen wollen, können das mithilfe des Call-Optionsscheines FA0MBH tun.

FA0MBH ist mit einem Basispreis von 470,00 US-Dollar sowie einer Laufzeit bis zum 19. Dezember 2025 ausgestattet. Daraus ergibt sich ein tagesaktueller Hebel (Omega) von 9,2 und die Möglichkeit einer starken Outperformance, wie das nachfolgende Auszahlungsprofil für einige beispielhafte Fälle (zum Laufzeitende, also ohne Berücksichtigung der Zeitwertkomponente) demonstriert:

Doch Vorsicht: Sollte die Aktie zum Laufzeitende unterhalb des Basispreises von 470,00 US-Dollar notieren, verfällt FA0MBH wertlos. Es besteht also Totalverlustgefahr. Um diese zu reduzieren, sollte die Position verkauft und der Restwert gesichert werden, wenn Berkshire Hathaway nachhaltig (also per Wochenschlusskurs) unter die bei 450,00 US-Dollar verlaufende Unterstützung fällt.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

