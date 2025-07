Dax lässt am Mittag weiter nach und verliert an Kursdynamik

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Dienstag nach einem bereits eher schwachen Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter in den roten Bereich gerutscht. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.070 Punkten berechnet, 1,0 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag.



An der Spitze der Kursliste rangierten Fresenius, RWE und FMC, am Ende ging es für die Papiere von Sartorius mehr als acht Prozent nach unten. Der Pharma- und Laborzulieferer hatte zuvor neue Geschäftszahlen veröffentlicht und seine Jahresziele bekräftigt. Bei den Anlegern kamen die Zahlen dennoch nicht gut an.









"Der Dax verliert im weiteren Handelsverlauf an Kursdynamik und schwenkt in einen weiteren klassischen Sommerhandelstag ein", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. Die Faktenlage bleibe unverändert und die Nachrichtendichte habe sich in den letzten Handelstagen stark verdünnt. "Das finale Enddatum für die Strafzollverhandlungen zwischen der EWU und den USA rückt näher und die Berichtssaison für die europäischen Unternehmen verspricht eher unspektakulär zu werden."Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1707 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8542 Euro zu haben.Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 68,56 US-Dollar; das waren 65 Cent oder 0,9 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.