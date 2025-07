General Motors warnt vor Milliardenlast – Anleger reagieren nervös!

Der Konzern meldete einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 2,53 US-Dollar, womit er die durchschnittliche Analystenschätzung von 2,44 US-Dollar übertraf. Auch der Umsatz lag mit 47,12 Milliarden US-Dollar über der Erwartung von 46,28 Milliarden US-Dollar. Dennoch sackte der Nettogewinn auf 1,9 Milliarden US-Dollar ab – ein Minus von über 35 Prozent im Vergleich zum Vorjahreswert.

CEO Mary Barra zeigte sich trotz der Belastungen kämpferisch in einem Brief an die Aktionäre. Ziel sei es, die Auswirkungen der Zölle "erheblich zu reduzieren". Bereits im Mai hatte GM seine Jahresziele nach unten angepasst – mit bis zu fünf Milliarden US-Dollar kalkulierten Belastungen durch Trumps neue Importabgaben.

Der Autobauer versucht gegenzusteuern. Im Juni kündigte GM Investitionen in Höhe von vier Milliarden US-Dollar in US-Werke an. Zwei Modelle, die bislang in Mexiko gefertigt wurden, sollen künftig in Amerika vom Band laufen. Zudem wird die Pick-up-Produktion in Michigan ausgebaut. Damit will GM dem Druck der US-Handelspolitik begegnen und sich zugleich bei der Regierung profilieren.

Die Geschäftszahlen für das 2. Quartal zeigen, wie herausfordernd das Umfeld bleibt. Der Fahrzeugabsatz blieb mit 974.000 Stück unter den Erwartungen. Besonders auffällig: GM verkaufte nur 46.300 Elektrofahrzeuge, obwohl das Unternehmen langfristig voll auf E-Mobilität setzen will.

Trump hatte Anfang Juli ein neues Steuerpaket unterzeichnet, das die Steuergutschriften für Elektrofahrzeuge nach dem 30. September auslaufen lässt. Analysten rechnen deshalb kurzfristig mit einem Verkaufs-Boom, langfristig aber mit Gegenwind. GM selbst dämpfte zuletzt die Erwartungen und erklärte, man werde den Ausbau der Elektrosparte künftig stärker an der tatsächlichen Nachfrage ausrichten.

Trotz aller Herausforderungen hält das Management an der Prognose fest. Für das Gesamtjahr erwartet GM ein bereinigtes EBIT zwischen 10 und 12,5 Milliarden US-Dollar. Das liegt spürbar unter den ursprünglichen Zielen vor Einführung der Zölle. Auch der Nettogewinn dürfte mit 8,25 bis 10 Milliarden US-Dollar hinter dem ursprünglichen Ziel von bis zu 12,5 Milliarden US-Dollar zurückbleiben.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die General Motors Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,42 % und einem Kurs von 44,00EUR auf Tradegate (22. Juli 2025, 12:31 Uhr) gehandelt.