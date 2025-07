RBC stuft Totalenergies auf 'Outperform' Die kanadische Bank RBC hat Totalenergies auf "Outperform" belassen. Vor den Quartalszahlen des Ölkonzerns habe er seine Schätzungen geringfügig an die jüngsten Unternehmensaussagen angepasst, schrieb Biraj Borkhataria in seinem am Dienstag …