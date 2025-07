28 Milliarden Euro im Meeresgrund: Neues Ölfeld vor Usedom entdeckt

Der Fund wurde am Montag von CEP in Warschau bekanntgegeben, nachdem das Unternehmen seit November 2024 in der Nähe der polnischen Insel Wolin Probebohrungen durchgeführt hatte. Die Offshore-Lagerstätte mit dem Namen Wolin East liegt in der Ausschließlichen Wirtschaftszone Polens und könnte, so CEP, sogar noch deutlich größere Mengen an Öl und Gas enthalten.

Das kanadische Unternehmen Central European Petroleum (CEP) hat einen Fund von bis zu 200 Millionen Barrel Öl-Äquivalent gemeldet. Die Lagerstätte liegt nur etwa sechs Kilometer von der polnischen Hafenstadt Świnoujście (Swinemünde) entfernt – in direkter Sichtweite von Usedom. Sollte sich die Schätzung bestätigen, könnte dies der größte Öl-Fund in Polen seit dem Zweiten Weltkrieg sein.

"Der Fund hat das Potenzial, bis zu fünf Prozent des jährlichen polnischen Ölbedarfs zu decken", sagte der polnische Chefgeologe Krzysztof Galos. Laut aktuellen Ölpreisen von rund 70 Euro pro Barrel könnte der Fund einen aktuellen Marktwert von etwa 28 Milliarden Euro haben. Doch der bevorstehende Abbau sorgt in der Region für Besorgnis – vor allem in der deutschen Region Usedom. Die Insel zieht jährlich rund eine Million Urlauber an, die für ihre Ferien das Naturparadies an der Ostsee bevorzugen. Doch nun könnte sich der Blick von den Strandkörben bald auf riesige Bohrplattformen richten.

Neben den Ölbohrungen gibt es noch weitere Großprojekte in der Region, die für Unruhe sorgen. In Świnoujście soll bis 2030 ein neuer Containerhafen gebaut werden, dessen Kaianlagen knapp anderthalb Kilometer in die Ostsee ragen sollen. Auch hier gibt es auf deutscher Seite Bedenken, dass die Umwelt zu stark belastet wird.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,14 % und einem Kurs von 68,25USD auf Lang & Schwarz (22. Juli 2025, 16:00 Uhr) gehandelt.





