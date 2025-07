Großes Bahn-Projekt am Niederrhein liegt im Zeitplan Die Bahn ist bei ihrem derzeit größten Bauprojekt in Nordrhein-Westfalen am Niederrhein nach eigenen Angaben im Zeitplan. 80 Wochen lang ist die Strecke zwischen Oberhausen und Emmerich an der niederländischen Grenze derzeit gar nicht oder nur …