Coke Zero wird zum Kassenschlager: Coca-Cola übertrifft die Erwartungen

Trotz dieser Rückgänge konnte Coca-Cola die Erwartungen der Analysten übertreffen: Der Umsatz des Unternehmens kletterte auf 12,62 Milliarden US-Dollar, was leicht über den Schätzungen von 12,54 Milliarden US-Dollar lag. Der Gewinn je Aktie betrug 0,87 US-Dollar (bereinigt), was ebenfalls die Prognosen von 0,83 US-Dollar übertraf. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Nettogewinn von 2,41 Milliarden auf 3,81 Milliarden US-Dollar.

Der weltgrößte Getränkekonzern profitierte von einer stabilen Nachfrage nach zuckerfreien Getränken und höheren Preisen für seine Produkte. Im zweiten Quartal stiegen die Preise um 6 Prozent, nach einem Anstieg von 5 Prozent im ersten Quartal, was vor allem auf inflationsbedingte Preissteigerungen in einigen Märkten zurückzuführen ist.

Besonders stark entwickelte sich das Geschäft mit der zuckerfreien Coca-Cola Zero, deren Umsatz um 14 Prozent weltweit zulegte. Während die Verkäufe in Europa zulegen konnten, gingen die Volumen in anderen Märkten, darunter Nordamerika und Asien, zurück. Der Absatz der klassischen Coca-Cola schrumpfte um 1 Prozent, während die Säfte, Milchprodukte und pflanzlichen Getränke um 4 Prozent nachgaben.

Für das Gesamtjahr erwartet Coca-Cola nun ein Wachstum des vergleichbaren Gewinns je Aktie von 3 Prozent und eine organische Umsatzsteigerung von 5 bis 6 Prozent. Die Aktie reagierte kaum auf die Zahlen und gab im vorbörslichen Handel leicht nach. Seit Jahresbeginn steht jedoch ein Plus von 12,5 Prozent zu Buche.

Der Getränkeriese reagiert auch auf die neue Gesundheitsinitiativen der US-Regierung und plant ab Herbst 2025 eine neue Variante in den USA einzuführen, die mit US-amerikanischem Zuckerrohr gesüßt wird. Die klassische Coca-Cola in den USA wird weiterhin mit Hochfruktose-Mais-Sirup gesüßt, der meist aus Mais aus dem Mittleren Westen der USA stammt. Die neue Variante mit Zuckerrohr soll als zusätzliche Option ins Sortiment kommen und bietet eine Alternative für Konsumenten, die lieber "echten" Zucker möchten.

Dabei wird insbesondere betont, dass das Zuckerrohr aus den USA stammen soll, um lokale Zutaten zu unterstützen. Bislang wird in Mexiko und einigen anderen Ländern bereits Zuckerrohr als Süßungsmittel verwendet, und die US-Variante der "Mexican Coke" ist sehr beliebt.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion