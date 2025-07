Coca-Cola etwas zuversichtlicher für Gewinnentwicklung

https://seekingalpha.com/news/4468520-pepsico-targets-sequential-top-line-improvement-and-north-america-integration-through-stepped





"Managementansicht

Chairman und CEO Ramon Luis Laguarta erklärte, dass PepsiCo mehrjährige Produktivitätsinitiativen mit besonderem Fokus auf die Integration in Nordamerika beschleunigt und in Technologie, KI und Daten investiert, um die Kostenstruktur zu optimieren. Laguarta betonte: „Wir haben zwei große Geschäftsbereiche mit jeweils fast 30 Milliarden US-Dollar Umsatz, die nahezu die gesamte Wertschöpfungskette parallel abwickeln. Dank unserer Technologieinvestitionen und der neuen Daten und Systeme können wir diese Geschäftsbereiche nun integrierter betrachten und einige Aufgaben der Wertschöpfungskette integriert bewältigen.“

Laguarta betonte die Wachstumschancen im Außer-Haus-Kanal und verwies auf die höheren Margen und das Potenzial für zusätzliche Anlässe sowie auf die Ausweitung des zulässigen Snack-Portfolios und die Neuauflagen von Lay's und Tostitos.

Executive VP & CFO James T. Caulfield erklärte: „Wir erwarten in der zweiten Jahreshälfte eine um rund 70 % höhere Produktivität als in der ersten Hälfte. Und zwar unternehmensweit. Angesichts der Größe von Frito im Portfolio und der Notwendigkeit, die Anlagen und andere Fixkosten anzupassen, liegt die Produktivitätssteigerung jedoch eher bei Frito.“

Ausblick

Das Management bekräftigte das Ziel einer kontinuierlichen Umsatzsteigerung und einer Rückkehr zum unteren Ende des langfristigen Algorithmus für organisches Wachstum in den nächsten Quartalen. Laguarta erklärte: „Erfolg wäre eine kontinuierliche Verbesserung unseres Umsatzes und unseres Marktanteils mit dem Ziel, in den nächsten Quartalen wieder am unteren Ende unseres Algorithmus zu liegen.“

Caulfield beschrieb ein hohes Maß an Vertrauen in die Erreichung der Produktivitätsziele für die zweite Jahreshälfte und verwies auf bereits durchgeführte Maßnahmen sowie identifizierte zusätzliche Initiativen.

Finanzergebnisse:

Caulfield erläuterte, dass die gesteigerte Produktivität in der zweiten Jahreshälfte durch Initiativen wie Werksschließungen, Personalanpassungen, Einsparungen bei der Beschaffung und die Nutzung von Technologieinvestitionen, insbesondere ERP-Systemen, vorangetrieben werde.

Laguarta verwies auf eine starke internationale Entwicklung, stellte ein Wachstum im mittleren einstelligen Bereich bei Nahrungsmitteln und Getränken fest und betonte die Stärke in Lateinamerika, Europa, dem Nahen Osten und Indien, während die Entwicklung in China nach dem chinesischen Neujahrsfest schwach blieb.

Das Außer-Haus-Geschäft entwickelt sich weiterhin gut, insbesondere im PBNA-Bereich, der im Quartal einen hohen einstelligen Zuwachs verzeichnete und als margensteigernd beschrieben wird."