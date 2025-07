Aktien New York Ausblick Uneinheitlich - Berichtssaison nimmt Fahrt auf Der New Yorker Aktienmarkt steht am Dienstag im Zeichen der Berichtssaison. Die Indizes dürften uneinheitlich starten. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial gut anderthalb Stunden vor dem Start knapp im Minus auf 44.290 Punkte. …