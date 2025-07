Branchenanalyse des Flughafenverbandes ADV & Partnern | Wie viel Luftverkehr braucht die Wirtschaftsnation Deutschland?

Berlin (ots) - Der Luftverkehr in Deutschland hinkt deutlich der Entwicklung im

europäischen Ausland hinterher. "Deutschland wird vom Wachstum des Luftverkehrs

in Europa abgekoppelt. Die dadurch entstandene Verschlechterung der

Konnektivität für wichtige Wirtschaftsregionen in Deutschland und Europa hat

negative Folgen für den Industrie- und Wirtschaftsstandort insgesamt. Hier muss

gegengesteuert werden", kommentiert ADV-Präsidentin Aletta von Massenbach.

Anstelle von ausufernden Steuern, Abgaben und Regulierungen benötigen wir

Entlastungen für einen wettbewerbsfähigen, starken Luftverkehrs- und damit auch

Wirtschaftsstandort Deutschland.



Der Flughafenverband ADV hat gemeinsam mit starken Partnern wie dem Deutschen

Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), den Industrie- und Handelskammern IHK

Düsseldorf, IHK Osnabrück-Emsland-Grafschaft-Bentheim, IHK Berlin, HK Hamburg,

der Luftverkehrsinitiative Berlin-Brandenburg und dem Deutschen Reiseverband

(DRV) analysiert, wie es um die Entwicklung des Luftverkehrs in Deutschland

steht. Aus verschiedenen Perspektiven wird die Bedeutung einer guten

Luftverkehrsanbindung beleuchtet.







Insgesamt werden rund 1,5 Millionen Arbeitsplätze direkt oder indirekt durch die

Luftfahrtbranche unterstützt - einschließlich des luftfahrtbezogenen Tourismus.

Die wirtschaftliche Bedeutung dieser Branche ist enorm: Sie trägt mit über 142

Milliarden Euro zur deutschen Wirtschaftsleistung bei, was etwa 3,2 Prozent des

Bruttoinlandsprodukts (BIP) entspricht.



"Die Luftverkehrsinfrastruktur ist ein Standortfaktor ersten Ranges - nicht nur

für die regionale Wirtschaft, sondern auch im internationalen

Standortwettbewerb. Kurzum: Wir brauchen einen zukunftsfähigen Luftverkehr für

einen leistungsstarken Wirtschaftsstandort", mahnt Gregor Berghausen,

Hauptgeschäftsführer IHK Düsseldorf.



"Die Hauptstadtregion Deutschlands muss aus der ganzen Welt gut erreichbar sein:

Von europäischen Hauptstädten genauso wie von den Metropolen der Welt.

Konnektivität ist ein entscheidender Faktor für die Prosperität der heimischen

Wirtschaft, für die Ansiedlung von neuen Unternehmen, für Erfolg im Tourismus,

bei Messen und Kongressen. Die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft

hängt auch maßgeblich von der Wettbewerbsfähigkeit des Luftverkehrs ab", so

Vizepräsident Robert Rückel von der IHK Berlin.



"Eine leistungsfähige Luftverkehrsanbindung ist für die Innovationskraft und

internationale Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen unerlässlich. Gerade Seite 1 von 2 Seite 2 ►





