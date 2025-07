Sartorius weiter erholt - Auftragsunsicherheit belastet aber Aktie

(Analystenstimme im 2. Absatz präzisiert, Kursteil aktualisiert)

GÖTTINGEN (dpa-AFX) - Der neue Chef des Labor- und Pharmazulieferers Sartorius sieht den Konzern nach dem zweiten Quartal auf Kurs. "Es geht weiter bergauf", sagte Michael Grosse am Dienstag laut Mitteilung in Göttingen. Er sehe Sartorius auf gutem Weg, trotz der schwierigen globalen Rahmenbedingungen die Jahresziele zu erreichen. Der Manager steht seit Anfang des Monats an der Spitze des Dax -Konzerns. An der Börse sorgte allerdings die Auftragsunsicherheit für Unzufriedenheit.

So hätten sich die Signale für die Auftragsentwicklung im Bereich Bioprocess Solutions in den Monaten April bis Juni gegenüber dem ersten Quartal wohl etwas abgeschwächt, merkte etwa Richard Vosser von der Bank JPMorgan an. Er rechnet daher trotz der grundsätzlich soliden Ergebnisse im zweiten Quartal nicht mit steigenden Markterwartungen.