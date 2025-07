MSI schließt sich mit Red Bull zusammen, um die Reichweite von MSI MGA zu vergrößern und eine neue Ära für erstklassige Esports-Turniere einzuläuten

NEU-TAIPEH (ots/PRNewswire) - MSI (Micro-Star International)

(https://de.msi.com/) , eine weltweit führende Marke in den Bereichen KI,

High-Performance-Computing und Gaming, gab heute eine strategische Partnerschaft

zwischen seiner renommierten MGA-Plattform (MSI Gaming Arena) und Red Bull

bekannt.



Diese Zusammenarbeit wird nicht nur die Führungsposition von MSI im

E-Sport-Sektor festigen, sondern auch die Reichweite der MGA auf eine breitere

Gaming-Community ausdehnen. Darüber hinaus wird die Partnerschaft die globale

Sichtbarkeit von MGA erhöhen und die Erfahrung der hochmodernen E-Sport-Hardware

von MSI in noch vielfältigeren und dynamischeren Veranstaltungsumgebungen

einführen.





Diese Zusammenarbeit umfasst drei der wichtigsten jährlichen E-Sport-Turnierevon Red Bull: Red Bull Home Ground mit seinen europäischen Veranstaltungen, RedBull Team5, und eine weitere Veranstaltung, die in Kürze bekannt gegeben wird .Im Rahmen dieser Partnerschaft wird MSI die Events mit seinenTop-Gaming-Notebooks (https://de-store.msi.com/collections/notebook) undDesktops (https://de-store.msi.com/collections/gaming) ausstatten und dadurchdie Wettkampf-Hardware erheblich aufwerten und das Erlebnis vor Ort verbessern,um dem globalen Publikum noch spannendere und technologisch anspruchsvollereE-Sport-Spektakel zu bieten.Die Beteiligung von MSI geht über die bloße Bereitstellung von Hardware hinaus,sie bedeutet eine verstärkte Investition in die MGA-Initiative. Die MGA feiertnun ihr 15-jähriges Bestehen und hat es sich zur Aufgabe gemacht, dieesports-Kultur zu kultivieren und den Spielern eine globale Plattform zu bieten,auf der sie ihr Können unter Beweis stellen können. Durch diese Allianz wird MSIden MGA-Geist in diese größer angelegten Red Bull-Turniere einbringen undgemeinsam mit Red Bull die weltweite Förderung des E-Sports vorantreiben."Die MGA ist mehr als nur ein E-Sport-Turnier - sie verkörpert das langjährigeEngagement von MSI für die globale Gaming-Community und die E-Sport-Kultur."(https://de-store.msi.com/)Sam Chern, Vice President of Marketing bei MSI, kommentiert: "Es ist uns eineEhre, als Sponsor der wichtigsten E-Sport-Turniere von Red Bull den Geist vonMGA weiter zu fördern - indem wir Weltklasse-Leistungen und innovativeTechnologie nutzen, um das Potenzial der Spieler zu entfalten, Wettbewerbsgeistzu wecken und unzählige unvergessliche Höhepunkte zu schaffen."Diese Zusammenarbeit symbolisiert eine tiefgreifende Verschmelzung desE-Sport-Geistes von MSI mit Red Bulls weithin gepriesener Kultur, Grenzen zuüberschreiten. Durch die gemeinsame Anziehungskraft und die Stärken von MGA undRed Bull wird MSI der E-Sport-Community weiterhin innovative Dynamik verleihenund eine internationale Bühne mit noch größerer Wirkung und Einfluss schaffen.MSI: https://www.msi.com/MSI auf YouTube: https://www.youtube.com/user/MSIGamingGlobalMSI auf Facebook: https://www.facebook.com/MSIGamingMSI auf Instagram: https://www.instagram.com/MSIGaming/MSI auf X: https://x.com/msigamingAbonnieren Sie die MSI-RSS-Feeds über https://www.msi.com/rss fürEchtzeit-Nachrichten und weitere Produktinformationen.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2730141/SI202505260097.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2730142/SI202505260097.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/msi-schlieWt-sich-mit-red-bull-zusammen-um-die-reichweite-von-msi-mga-zu-vergroWern-und-eine-neue-ara-fur-erstklassige-esports-turniere-einzulauten-302510671.htmlPressekontakt:Daphne Kuo,daphnekuo@msi.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/180401/6081873OTS: Micro-Star International