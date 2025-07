Sartorius mit Kurseinbruch - Auftragsunsicherheit

(neu: UBS-Analyst, Präzisierung letzter Satz des dritten Absatzes)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach der Vorlage der Quartalszahlen von Sartorius und der französischen Tochter Stedim Biotech haben Anleger vielfach die Reißleine gezogen. Eine Beruhigung durch die bestätigte Jahresprognose hielt zum Handelsstart am Dienstag nicht einmal Minuten - rasch rückte die teils unklare Auftragslage in den Fokus. Anschließend ging es für die im Dax notierten Vorzugsaktien des Labor- und Pharmazulieferers abwärts, am frühen Nachmittag zuletzt um 11,5 Prozent auf 178,90 Euro. Damit ist auch die Chartunterstützung bei 200 Euro zerbrochen.

Die Papiere der französischen Tochter Stedim verloren fast 10 Prozent. Einige Experten lobten zwar die Profitabilität im zweiten Quartal, wie Charles Weston von der kanadischen Bank RBC, der von einer "schönen Margenentwicklung" sprach.