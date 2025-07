SMA mit operativem Verlust - Aktie dreht ins Plus

NIESTETAL (dpa-AFX) - Eine fortgesetzte Nachfrageschwäche und Konkurrenzdruck durch asiatische Hersteller machen dem Wechselrichter-Konzern SMA Solar weiterhin schwer zu schaffen. Das Unternehmen rutschte im zweiten Quartal im Tagesgeschäft deutlicher in die roten Zahlen als erwartet. Im frühen Dienstaghandel verlor die Aktie in der Spitze mehr als sechs Prozent, erholte sich aber schnell und drehte am frühen Nachmittag ins Plus.

Zuletzt stand bei den Anteilen von SMA Solar ein moderates Plus auf 20,26 Euro zu Buche. Damit zählten sie zu den besten Papieren im Nebenwerteindex SDax , der um 1,1 Prozent fiel. Seit dem Jahreswechsel summieren sich die Kursgewinne des Papiers zwar auf 49 Prozent, auf Sicht von zwei Jahren hat es allerdings rund 80 Prozent verloren.