Großes Potenzial für Fleisch-Alternativen

BERLIN (dpa-AFX) - Alternativen zu tierischen Lebensmitteln bieten aus Sicht eines Beratungsgremiums beim Bundesagrarministerium ein großes Potenzial für mehr Umweltschutz und eine ausgewogenere Ernährung. Alle Akteure sollten die Chancen konstruktiv nutzen und faire Wettbewerbsbedingungen dafür schaffen, empfiehlt der Wissenschaftliche Beirat für Agrarpolitik, Ernährung und gesundheitlichen Verbraucherschutz in einem in Berlin vorgestellten Gutachten. Dies ermögliche auch "mehr Auswahl am gemeinsamen Tisch für alle".

Pflanzliche und andere Alternativen zu Fleisch- und Milchprodukten etwa auf Basis von Soja, Getreide oder Gemüse könnten eine flexible, alltagstaugliche, schrittweise Verringerung des Konsums tierischer Produkte erreichen. Durch eine Vielfalt an Möglichkeiten seien breite Bevölkerungsgruppen anzusprechen und relevante Umwelt- und Gesundheitswirkungen zu erzielen, heißt es in dem Gutachten. "Eine positive Haltung gegenüber tierischen Produkten schließt Offenheit für Alternativen nicht aus." Das eröffne Spielräume für die individuelle Ernährungsgestaltung, sei aber auch eine Herausforderung für das Miteinander.