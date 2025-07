Ökostrom fällt rasant unter Preis von Öl und Gas

NEW YORK (dpa-AFX) - Rund 91 Prozent der im vergangenen Jahr in Betrieb genommenen erneuerbaren Stromprojekte waren einer Studie zufolge günstiger als neue fossile Alternativen. Demnach lagen die Kosten für Solarstrom im Durchschnitt 41 Prozent und für Windenergie an Land 53 Prozent unter den günstigsten fossilen Optionen, wie aus einem Bericht der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien (Irena) hervorgeht.

UN-Generalsekretär António Guterres sieht die Welt deshalb am Beginn einer neuen Ära: "Die Zukunft der sauberen Energie ist kein Versprechen mehr. Sie ist eine Tatsache. Keine Regierung, keine Industrie, kein Sonderinteresse kann sie aufhalten", sagte der 76-jährige Portugiese in New York bei der Vorstellung des Berichts. "Länder, die an fossilen Brennstoffen festhalten, schützen nicht ihre Wirtschaft - sie sabotieren sie", so Guterres.