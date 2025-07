Börsenstart USA - 22.07. - US Tech 100 schwach -0,88 %

Der Dow Jones steht aktuell (15:59:45) bei 44.400,48 PKT und steigt um +0,15 %.

Top-Werte: Amgen +2,66 %, Merck & Co +2,65 %, Verizon Communications +1,93 %, The Home Depot +1,92 %, Procter & Gamble +1,82 %

Flop-Werte: NVIDIA -3,44 %, Goldman Sachs Group -1,90 %, Boeing -1,40 %, Sherwin-Williams -1,11 %, IBM -0,87 %

Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:46) bei 22.977,70 PKT und fällt um -0,88 %.

Top-Werte: Paccar +4,68 %, ON Semiconductor +3,89 %, The Kraft Heinz Company +2,89 %, Starbucks +2,80 %, PepsiCo +2,76 %

Flop-Werte: AppLovin Registered (A) -5,16 %, Arm Holdings -4,90 %, Advanced Micro Devices -4,41 %, Marvell Technology -4,34 %, Shopify -4,17 %

Der S&P 500 steht bei 6.287,65 PKT und verliert bisher -0,31 %.

Top-Werte: D.R. Horton +12,16 %, IQVIA Holdings +11,54 %, Northrop Grumman +8,78 %, PulteGroup +7,55 %, Lennar Registered (A) +7,22 %

Flop-Werte: Coinbase -7,70 %, General Motors -7,69 %, Lockheed Martin -7,24 %, Philip Morris International -6,88 %, Pentair -6,17 %