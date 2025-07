Kooperation mit Hongkong und Macao zur Förderung der 25. CIFIT

Macao (ots/PRNewswire) - Erfolgreiche Werbeveranstaltungen für die 25.

Internationale Investitions- und Handelsmesse China in Hongkong und Macao



Am 17. und 18. Juli fanden in Hongkong bzw. Macao Werbeveranstaltungen für die

25. Internationale Investitions- und Handelsmesse China ( CIFIT

(https://www.chinafair.org.cn/CifitSystem/index/#/) ) statt. An den Events

nahmen mehr als 400 Vertreter von Regierungsbehörden, Handelskammern,

Finanzinstituten und dem Privatsektor teil.





Zusammenarbeit mit strategischen Partnern, um globale Branchenverbindungen zu

stärken



Durch ein nachhaltiges Engagement mit Interessenvertretern in Hongkong und Macao

fördert CIFIT weiterhin eine breitere internationale wirtschaftliche

Integration. Zu diesen Bemühungen gehören die Erleichterung von

Auslandsinvestitionen von Unternehmen mit Sitz in Festlandchina und die

Bereitstellung von professioneller Unterstützung für internationale Investoren,

die auf dem chinesischen Markt Fuß fassen wollen. Die Rollen von Hongkong und

Macao als strategische Knotenpunkte in den globalen Investitionskorridoren

stehen weiterhin im Mittelpunkt dieser Agenda.



Zusammenarbeit mit Super Value Creators zur Stärkung der finanziellen

Integration



Als langjähriger CIFIT-Teilnehmer ist Hongkong auch dieses Mal wieder auf der

Messe vertreten und unterstreicht seinen Status als eine der offensten

Volkswirtschaften der Welt und als globaler Knotenpunkt für

Finanzdienstleistungen, Handel, Schifffahrt und Innovation. Macau baut weiterhin

auf seine Stärken in den Bereichen Kulturtourismus, Kongress- und

Ausstellungsdienstleistungen, Finanzinnovation und traditionelle chinesische

Medizin. Die Region nutzt die Guangdong-Macau-Kooperationszone in Hengqin, um im

Rahmen von CIFIT-Initiativen die Zusammenarbeit mit den portugiesischsprachigen

Märkten zu fördern.



Neue Wege für globale Geschäftsbeziehungen



Die Messe findet vom 8. bis 11. September 2025 in Xiamen statt. Großbritannien

ist dieses Mal das Gastland, und die Provinz Jiangsu ist die Gastprovinz. Unter

dem Motto Expanding Two-Way Investment, Advancing Global Development wird sich

die Messe auf drei Schwerpunktbereiche konzentrieren: Investitionen in China ,

chinesische Auslandsinvestitionen und internationale Investitionen . Der Fokus

liegt dabei auf der Förderung der globalen Investitionstätigkeit und einer

thematischen Spezialisierung.



In Gesprächen wurde die Rolle der Messe als wichtige Plattform für den Austausch

zwischen Unternehmen aus Hongkong und Macau und ihren Partnern auf dem

chinesischen Festland, für die Förderung von Auslandsgeschäften und für Stärkung

ausländischer Investitionen hervorgehoben. Durch die Integration der

internationalen Netzwerke und Dienstleistungsplattformen von Hongkong und Macao

wird das Potenzial der Messe, globale Ressourcen mit strategischen

Entwicklungszielen in Einklang zu bringen, weiter verbessert.



Während sich die Gastgeberstadt auf die 25. CIFIT vorbereitet, lädt Xiamen

internationale Akteure ein, langfristige Partnerschaften einzugehen.



Weitere Informationen: https://www.chinafair.org.cn/CifitSystem/index/#/ .



Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2735022/image.jpg



View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/tor-zum-erfolg-k

ooperation-mit-hongkong-und-macao-zur-forderung-der-25-cifit-302510704.html



