Aktien New York Uneinheitlich - Berichtssaison nimmt Fahrt auf Die US-Aktienmärkte haben den Handel am Dienstag ohne klare Richtung aufgenommen. Während die Standardwerte an der Wall Street etwas zulegten, ging es für die Technologietitel an der Nasdaq überwiegend abwärts. Im Mittelpunkt des Anlegerinteresses …