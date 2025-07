Shein & Co. diktieren die Preise - warum viele Firmen trotzdem wieder lokal sourcen (FOTO)

Sankt Anna am Aigen (ots) - Ultra-Fast-Fashion und Billigimporte setzen

Hersteller und Händler unter Druck. Plattformen wie Shein verschieben die

Preisgrenzen - oft auf Kosten von Qualität, Umwelt und Arbeitsbedingungen. Doch

immer mehr Unternehmen ziehen Konsequenzen: Sie kehren zurück zu lokalen

Lieferanten.



Es geht nicht nur um Nachhaltigkeit, sondern um Lieferfähigkeit, Image und

Kontrolle über die eigene Wertschöpfung. Dieser Beitrag verrät, welche

strategischen Vorteile lokales Sourcing bietet, warum kurzfristige Preisvorteile

langfristig teuer werden können und weshalb Transparenz zum neuen

Wettbewerbsvorteil wird.





Glokalisierung als Megatrend und Erfolgsfaktor in unsicheren ZeitenBislang haben viele Unternehmen ihre Lieferketten vor allem auf Asienausgerichtet. Doch die Entwicklungen der letzten Jahre haben ein Umdenkenangestoßen. Immer mehr Firmen setzen nun wieder verstärkt auf lokaleBeschaffung. In manchen Fällen profitieren sie dabei sogar von niedrigerenPreisen als bei der Produktion in Asien. Ein Beispiel dafür sind Verpackungen,die direkt aus Europa bezogen werden.Doch warum handeln so viele Unternehmen gerade jetzt? Eine Rolle spielt dabeidas sogenannte Overton-Fenster, ein Denkmodell aus der Politikanalyse. Esbeschreibt den Bereich an Ideen, die in der öffentlichen Diskussion alsakzeptabel gelten, ohne als zu extrem wahrgenommen zu werden - zum Beispiel, umpolitisch anschlussfähig zu bleiben. Übertragen auf die Wirtschaft verschiebensich auch im Bereich Produktion und Lieferketten die Grenzen dessen, was alssinnvoll und vertretbar gilt. In Zeiten, in denen die globale Wirtschaft immerunberechenbarer wird, gewinnen lokale Beschaffungsstrategien zunehmend anAkzeptanz.Vorteile der Herstellung in EuropaDoch wie finden Unternehmen überhaupt geeignete Hersteller in Europa?Grundsätzlich ist die Suche kein Hexenwerk, erfordert jedoch ein anderesVorgehen als in Asien. Dort reagieren Produzenten oft sehr schnell - siekommunizieren zum Beispiel direkt per Chat oder schicken kurzfristig Muster zu.Solche schnellen Kontakte führen jedoch selten zu langfristigen, stabilenGeschäftsbeziehungen.Europa punktet im Vergleich dazu mit stabilen Geschäftsbeziehungen undnachvollziehbaren Prozessen. Hinzu kommen weitere Vorteile: Die Preise in Europasind heute nicht nur konkurrenzfähig, sondern in manchen Branchen undProduktkategorien sogar günstiger als in Asien - und das bei gleichbleibendhoher Produktqualität. Gleichzeitig ist das Haftungsrisiko in Europa deutlichgeringer, da EU-Hersteller strenge Richtlinien einhalten müssen. Ein weiterer