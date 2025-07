50 USD – Wird Silber zum kritischen Metall? First Majestic, MAG Silver, Pan American, Magma Silver und Endeavour im Fokus

Die geopolitische Gemengelage hat die Finanzmärkte fest im Griff und damit auch das Gemüt der Anleger. In den Fokus geraten damit auch Vermögenswerte, die in den letzten Jahren noch nicht im Fokus standen, wie z. B. . Das Edelmetall fasziniert aber schon seit Jahrtausenden, als Schmuck, Währung und Symbol für Reinheit. Heute aber spielt eine vielleicht noch bedeutendere Rolle: Es ist unverzichtbar für viele Technologien der Zukunft. Von Solarzellen über Medizintechnik bis hin zur Hochleistungs-Elektronik in der Verteidigung. steckt überall drin, oft unsichtbar, aber essenziell. Besonders Mexiko und Peru, unter den größten Produzenten weltweit, stehen dabei im Zentrum des Geschehens. In Mexiko geht die Förderung aber zurück, während der globale Bedarf regelrecht explodiert. Die Folge: Eine stille Knappheit, die sich immer deutlicher im Preis bemerkbar macht. In einer Welt, die elektrischer, digitaler und unsicherer wird, rückt so wieder ins Rampenlicht. Nicht nur als Werkstoff, sondern auch als strategischer Rohstoff mit wachsender Bedeutung für Wirtschaft und Investoren.

Von Schmuck bis Hightech – Die Erfolgsstory eines einzigartigen Metalls

, chemisches Symbol AG für Argentum, ist heute weit mehr als ein Edelmetall. Es ist ein strategischer Werkstoff, der in Schlüsseltechnologien unverzichtbar ist. Mit dem höchsten elektrischen Leitwert aller Metalle findet es Anwendung in Elektronik, Batterien und Solarzellen. Allein 2024 wurden schätzungsweise 220 Millionen Unzen für die Photovoltaik benötigt, mehr als doppelt so viel wie 2021. Insgesamt überstieg die globale nachfrage 2024 das Angebot um rund 130 Millionen Unzen. Die Lagerbestände an den Terminbörsen werden zunehmend knapp.

ist heute vor allem in den Zukunftsbranchen relevant: In der Medizintechnik kommt es in Röntgengeräten, MRT-Spulen und Laboranalytik zum Einsatz. Dank seiner antibakteriellen Wirkung senkt es post-operative Infektionen, ein wachsender Markt angesichts einer alternden Bevölkerung. Auch in der Elektromobilität steigt die Nachfrage: Bordelektronik, Batteriemanagement und Ladeinfrastruktur benötigen hochreines . Ein oft übersehener Faktor ist der Rüstungssektor. Moderne Systeme wie Drohnen oder Tomahawk-Raketen enthalten teils Hunderte Unzen . Auch europäische Unternehmen wie Rheinmetall setzen auf das Metall, besonders im Bereich elektronischer Verteidigungslösungen.