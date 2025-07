Weniger Homeoffice und Teilzeit für Landesbedienstete

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Beschäftigten des Freistaats Bayern müssen sich auf weniger flexible Arbeitskonzepte für Teilzeit und Homeoffice einstellen. "Das wird sicherlich in der Größenordnung so nicht bleiben können. Wir werden weiter familienfreundlicher Arbeitgeber sein, aber wir müssen da bestimmte Effizienzpotenziale heben", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach einer Sitzung des bayerischen Kabinetts in München.

"Eher Stellen abbauen, als Stellen zulegen"