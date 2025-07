50-Prozent-Rallye vorbei? Philip Morris nach den Zahlen tiefrot

Doch bei der Vorstellung der Quartalszahlen patzte Philip Morris bei den Umsätzen. Das Plus von 7,1 Prozent auf 10,14 Milliarden US-Dollar blieb hinter den Erwartungen der Analysten von 10,32 Milliarden US-Dollar zurück. Der Zigarettenabsatz ging um 1,5 Prozent zurück, während die Volumina der Nikotinbeutel um 23,8 Prozent zunahmen. Die ZYN-Lieferungen lagen jedoch mit 190 Millionen Dosen unter den von Analysten erwarteten 203 Millionen.

Der US-Konzern rechnet nun mit einem bereinigten Gewinn von 7,43 bis 7,56 US-Dollar je Aktie für das Jahr 2025 – eine leichte Steigerung gegenüber der vorherigen Prognose von 7,36 bis 7,49 US-Dollar. Im zweiten Quartal erzielte das Unternehmen einen bereinigten Gewinn von 1,95 US-Dollar je Aktie, was die Markterwartungen von 1,86 US-Dollar übertraf.

Der Konzern hat schneller als seine Mitbewerber den Übergang von traditionellen Tabakprodukten hin zu rauchfreien Alternativen vollzogen. ZYN, das in den letzten Jahren rasant gewachsen ist, stellt mittlerweile das Zugpferd von PMI dar. Doch trotz dieser Fortschritte bleibt der Zigarettenverkauf weiterhin der wichtigste Umsatzbringer, auch wenn die Absätze rückläufig sind.

Insbesondere die Tabakerhitzer der Marke IQOS liefern ein solides Wachstum ab, insbesondere in Europa und Japan sowie in großen Städten wie Jakarta, Mexiko-Stadt und Seoul. Aufgrund dieser positiven Entwicklungen sowie einer "resilienten" Leistung im Zigarettenbereich hob Philip Morris am Dienstag seine Jahresprognose an.

