Marktbeben: Keine neuen Zölle für China, aber Europa schlägt zurück!

Mitte Mai einigten sich beide Seiten auf eine 90-tägige Aussetzung der meisten hohen Zölle auf die Waren der jeweils anderen Seite, während sie die Handelsverhandlungen fortsetzten. Diese Aussetzung läuft am 12. August aus.

US-Finanzminister Scott Bessent sagte am Dienstag, er werde bei seinem Treffen mit seinen chinesischen Amtskollegen in der nächsten Woche im schwedischen Stockholm wahrscheinlich eine Verlängerung der bevorstehenden Handelsfrist von US-Präsident Donald Trump mit China aushandeln.

Aber "wir werden bei Gesprächen in Stockholm am Montag und Dienstag eine mögliche Verlängerung ausarbeiten", sagte Bessent in einem Interview mit Fox Business.

Bessent äußerte die Hoffnung, dass in den Gesprächen auch andere Bereiche angesprochen würden, in denen eine Einigung möglich sei. Dazu gehöre auch, Peking dazu zu bewegen, "das Überangebot an produzierenden Unternehmen zu drosseln und sich auf den Aufbau einer Konsumwirtschaft zu konzentrieren."

Europa will 30-Prozent-Zoll der USA umgehen

Anders die Lage in Europa: Medienberichten zufolge erwägen mehrere EU-Mitgliedsstaaten, darunter Frankreich und Deutschland, Maßnahmen gegen Zwangsmaßnahmen gegenüber den USA, falls sich die Union nicht auf ein Handelsabkommen mit US-Präsident Donald Trump einigen kann, erklärten EU-Diplomaten diese Woche gegenüber Reuters.

Die Maßnahmen könnten dazu führen, dass die EU den Zugang amerikanischer Lieferanten zum EU-Markt einschränkt und sie von der Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungen in der EU ausschließt.

Darüber hinaus könnte sie Export- und Importbeschränkungen für Waren und Dienstleistungen sowie Grenzen für ausländische Direktinvestitionen in der Region verhängen.

Der Markt reagiert heftig. Der S&P 500 sackte kurzfristig zusammen, europäische Werte kletterten rasant.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

