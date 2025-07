Small Modular Reactor - Pfeiler der erfolgreichen Dekarbonisierung? (FOTO)

Frankfurt (ots) -



- SMRs als Zukunftstechnologie der Kernenergie: Kleine, modulare Reaktoren

(SMRs) gelten als vielversprechende Alternative zu klassischen Großkraftwerken

(LNPPs). Trotz großer Potenziale bestehen weiterhin technologische,

regulatorische und ökonomische Herausforderungen auf dem Weg zur

Kommerzialisierung.

- Globaler Wettlauf um marktreife Technologien: Weltweit arbeiten zahlreiche

Akteure an unterschiedlichen SMR-Designs. Während Länder wie China, Russland

und die USA mit Pilotprojekten vorangehen, bleibt offen, welche Technologie

sich durchsetzen wird.

- Wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit nimmt zu: In vielen europäischen Märkten

könnten SMRs preislich mit bestehenden PPA-Modellen konkurrieren, insbesondere

für industrielle Großverbraucher. In Deutschland liegt der berechnete

Zielpreis bei 97 EUR/MWh - eine Marke, die schon bei SMR-Pilotprojekten

machbar ist.



Weltweit erlebt Kernenergie derzeit einen Boom, getrieben durch erhöhten

Energiebedarf und den Wunsch, Emissionen zu reduzieren. Dabei rücken auch

kleine, modulare Reaktoren (SMRs) in den Fokus von Investoren und Entwicklern,

da sie Flexibilität, Skalierbarkeit und hohe Sicherheit versprechen.







Reactors" (https://www.adlittle.com/en/insights/report/growth-future-small-modul

ar-reactors) beleuchtet den globalen Stand der Entwicklung rund um die

SMR-Technologie vor dem Hintergrund der globalen Emissionsvorgaben. SMRs haben

das Potenzial, eine vielversprechende Alternative zu herkömmlichen großen

Kernkraftwerken zu bieten, da sie schneller und flexibler eingesetzt werden

können. Allerdings bestehen ökonomische wie regulatorische Herausforderungen bei

der Kommerzialisierung von SMRs. Der Report betrachtet die

Technologielandschaft, die Herausforderungen in Bezug auf die

Kostenwettbewerbsfähigkeit, die Skalierbarkeit der Versorgungskette, die

Harmonisierung der Rechtsvorschriften und die Notwendigkeit der Schaffung eines

Marktes durch die Beteiligung von Verbrauchern und Versorgungsunternehmen.



Ökonomische Chancen der SMR



Um die ökonomischen Potentiale von SMR in wichtigen europäischen Märkten zu

ermitteln, haben die Arthur D. Little Experten ein Modell entwickelt, bei dem

die Stromgestehungskosten (LCOE) für Staaten ermittelt wurden. Ein

Grundlastverbraucher (z. B. ein Rechenzentrum oder Industriebetrieb) sichert

sich in der Regel langfristig gegen Preisrisiken ab, indem er zwei

Stromlieferverträge (PPAs) abschließt: Zum einen ein PPA mit einem Anbieter

erneuerbarer, aber wetterabhängiger Energie (z. B. Wind oder Solar) und zum

anderen mit einem Grundlaststromanbieter (z. B. Kernkraft, Gaskraftwerk), der Seite 1 von 2 Seite 2 ►





