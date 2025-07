General Motors - Aktie bricht ein -8,12 % - 22.07.2025

Die General Motors Aktie ist bisher um -8,12 % auf 41,95€ gefallen. Das sind -3,71 € weniger als am letzten Handelstag. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

General Motors ist ein globaler Automobilriese, der durch Innovationen in Elektro- und autonomen Fahrzeugen seine Marktposition stärken will.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die General Motors-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +18,25 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die General Motors Aktie damit um -0,27 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,71 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von General Motors -12,08 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,11 % geändert.

General Motors Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,27 % 1 Monat +8,71 % 3 Monate +18,25 % 1 Jahr +2,37 %

Informationen zur General Motors Aktie

Es gibt 961 Mio. General Motors Aktien. Damit ist das Unternehmen 40,56 Mrd.EUR wert.

Die US-Aktienmärkte haben am Dienstag keine eindeutige Richtung ausgebildet. Während die Standardwerte an der Wall Street etwas zulegten, ging es für die Technologietitel an der Nasdaq abwärts. Im Mittelpunkt des Anlegerinteresses standen …

Donald Trumps Importzölle haben den US-Autoriesen General Motors (GM) im vergangenen Quartal 1,1 Milliarden Dollar gekostet. Der Gewinn brach dadurch im Jahresvergleich um 35 Prozent auf 1,9 Milliarden Dollar (1,62 Mrd Euro) ein, wie das …

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

General Motors Aktie jetzt kaufen?

Ob die General Motors Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur General Motors Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.