Europäische Nebenwerte glänzen – und könnten ihren Lauf fortsetzen, sagt Goldman

Im Interview mit CNBC erklärt Sharon Bell am Donnerstag, dass ein schwacher US-Dollar und die Hoffnung auf eine wirtschaftliche Erholung in den USA Nebenwerten in Europa "zusätzlichen Rückenwind" verleihen.

"Kleinere Unternehmen sind oft stärker auf den Binnenmarkt fokussiert und erzielen ihre Umsätze in Euro – und die Gemeinschaftswährung hat zuletzt zugelegt. Internationale Großkonzerne mit Umsätzen in US-Dollar mussten hingegen bei der Umrechnung in Euro Federn lassen. Auch das spielt den Small Caps in die Karten."

Der MSCI Europe Small Cap Index – mit Unternehmen aus ganz Europa, darunter die britische Immobilienplattform Rightmove und der Schweizer Immobilienkonzern PSP Swiss Property – ist seit Jahresbeginn rund 13 Prozent gestiegen.

Noch beeindruckender: Der SDAX, der 70 kleinere Werte umfasst, liegt mit einem Plus von fast 32 Prozent deutlich vorn.

Zum Vergleich: Der gesamteuropäische Stoxx 600 liegt im bisherigen Jahresverlauf bei 7,9 Prozent im Plus, der US-amerikanische S&P 500 bei rund 7 Prozent.

Ein weiterer Vorteil laut Bell: Small Caps sind im Vergleich zu Large und Mega Caps aktuell attraktiv bewertet.

"Die großen Titel sind auf Allzeithochs und zum Teil sehr ambitioniert bewertet", sagt die Analystin. "Wenn Small Caps im Vergleich günstiger erscheinen, geraten sie ins Visier. Und wir sehen bereits mehr Übernahmen (M&A) – ein Trend, der sich 2026 fortsetzen dürfte. Wenn sich die M&A-Erwartungen verbessern, steigen meist auch die Kurse der Nebenwerte."

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion