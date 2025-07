Deutsche Indizes im Minus: DAX, MDAX, SDAX und TecDAX unter Druck

Entwicklung der Indizes

Am heutigen Handelstag zeigen die deutschen Indizes eine überwiegend negative Entwicklung. Der DAX notiert bei 24.029,03 Punkten und verzeichnet einen Rückgang von 0,88%. Ähnlich zeigt sich der MDAX, der bei 31.121,97 Punkten steht und um 0,23% gefallen ist. Der SDAX verzeichnet mit einem Minus von 1,01% auf 17.733,80 Punkten den stärksten Rückgang unter den deutschen Indizes. Auch der TecDAX schließt sich dem negativen Trend an und steht bei 3.870,76 Punkten, was einem Rückgang von 1,13% entspricht. Im Gegensatz dazu zeigt der amerikanische Dow Jones eine leicht positive Entwicklung. Er notiert bei 44.351,24 Punkten und kann ein kleines Plus von 0,04% verbuchen. Der S&P 500 hingegen folgt dem negativen Trend der meisten deutschen Indizes und steht bei 6.299,66 Punkten, was einem leichten Rückgang von 0,12% entspricht. Insgesamt zeigt sich, dass die deutschen Indizes heute stärker unter Druck stehen, während der Dow Jones in den USA eine leichte Stabilität aufweist.Der S&P 500 hingegen bewegt sich ebenfalls leicht im Minus, was auf eine gemischte Stimmung an den internationalen Märkten hindeutet.Fresenius führt die DAX-Spitzenwerte mit einem Anstieg von 2.18% an, gefolgt von RWE mit 1.51% und Daimler Truck Holding, das um 1.25% zulegte.Im Gegensatz dazu verzeichnet Rheinmetall den größten Rückgang im DAX mit -3.42%, gefolgt von Infineon Technologies mit -3.65% und Sartorius Vz., das um -4.37% fiel.Im MDAX sticht PUMA mit einem Anstieg von 2.73% hervor, während Aroundtown um 1.52% und Hugo Boss um 1.05% zulegten.AIXTRON verzeichnete den größten Rückgang im MDAX mit -2.99%, gefolgt von IONOS Group mit -3.05% und Bilfinger, das um -3.78% fiel.Im SDAX führt Sixt mit einem Anstieg von 2.42%, gefolgt von Springer Nature mit 1.38% und Grand City Properties, das um 0.89% zulegte.Elmos Semiconductor verzeichnete den größten Rückgang im SDAX mit -4.72%, gefolgt von Jenoptik mit -4.89% und SUESS MicroTec, das um -5.13% fiel.Im TecDAX ist Qiagen mit einem Anstieg von 1.22% an der Spitze, gefolgt von Evotec mit 0.68% und freenet mit 0.43%.Die Flopwerte im TecDAX sind identisch mit denen im SDAX: Elmos Semiconductor fiel um -4.72%, Jenoptik um -4.89% und SUESS MicroTec um -5.13%.Im Dow Jones führt Amgen mit einem Anstieg von 2.34%, gefolgt von Merck & Co mit 2.26% und Travelers Companies, das um 1.40% zulegte.Die Flopwerte im Dow Jones umfassen 3M mit -1.20%, NVIDIA mit -1.82% und Sherwin-Williams, das um -3.04% fiel.Im S&P 500 sticht IQVIA Holdings mit einem beeindruckenden Anstieg von 17.06% hervor, gefolgt von D.R. Horton mit 14.37% und PulteGroup, das um 8.75% zulegte.Die Flopwerte im S&P 500 sind Pentair mit -3.51%, General Motors mit -6.73% und MSCI Registered (A), das um -6.84% fiel.