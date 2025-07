Schwedens Krone wird immer mehr zum "sicheren Hafen"

Hintergrund ist die zunehmende Belastung vor allem der Industriewerte des Landes durch die starke Landeswährung. Wachstumsprognosen wurden deutlich gekappt, auch wegen globaler Zollrisiken und geopolitischer Spannungen. Trotz des dovishen Kurses hat die Krone deutlich aufgewertet – eine paradoxe Entwicklung.

Analysten von Bank of America und UBS erklären dies mit dem schwächeren US-Dollar, der veränderten Risikowahrnehmung am Kapitalmarkt und der strategischen Unterbewertung der Krone. BCA Research geht noch weiter und sieht mittel- bis langfristig Chancen für Investoren, strategische Positionen aufzubauen.

Die starke Krone macht mittlerweile auch den Konzernen des Landes, die über ein wichtiges Auslandsgeschäft verfügen, zu schaffen. Atlas Copco meldete einen Währungsverlust von 1,5 Milliarden Kronen im zweiten Quartal – das entspricht rund 134 Millionen Euro. Auch SKF, Sandvik und Husqvarna berichten trotz insgesamt guter Zahlen von enormen Belastungen. Die Unternehmen versuchen mit Preiserhöhungen, Produktionsverlagerungen und Absicherungsgeschäften gegenzusteuern. Doch der Margendruck bleibt hoch.

Wie sich die Krone in den nächsten Monaten entwickeln wird, ist nicht leicht vorherzusagen. Kurzfristig könnte sie etwas an Wert verlieren, falls die Riksbank stärker als erwartet die Zinsen senkt. Wobei das die Devise in diesem Jahr völlig unberührt gelassen hat. Es hat eher den Anschein, als würden weltweit immer mehr Investoren in der Krone einen sicheren Hafen sehen, zumindest einen sichereren Hafen als es der US-Dollar im Moment ist.

Die nächste Leitzinsentscheidung in Schweden steht am 20. August an. Dann wird sich zeigen, wie Marktteilnehmer die Entwicklung in dem Land beurteilen. Die Wirtschaft des Landes läuft jedenfalls nicht so schlecht, wie sieben Zinssenkungen vermuten lassen würden. Sie erhält auch dadurch Rückenwind, dass die Rüstungsindustrie in Schweden vergleichsweise stark aufgestellt ist und vom aktuellen Investitionsboom profitiert.

BCA Research sieht langfristig klares Potenzial für die Krone und hält sie gegenüber dem US-Dollar nach wie vor für fundamental unterbewertet. Und auch Bank of America bleibt zuversichtlich und hebt die Jahresendprognose für das Währungspaar US-Dollar/Schwedische Krone auf 9,04 an – von zuvor 10,09. UBS sieht für das dritte Quartal ein Kursziel von 9,08. Strategisch gesehen, so die Experten, könnte sich die Krone weiter als robuster Anlagehafen in einem unsicheren Umfeld etablieren. Aktuell kostet ein US-Dollar rund 9,51 Kronen.

Für einen Euro hingegen, der sich in diesem Jahr auch als sehr widerstandsfähig gegenüber dem Greenback gezeigt hat, müssen 11,18 Kronen auf den Tisch gelegt werden. Zum Jahresbeginn waren es noch 11,45 Kronen. Das Währungspaar handelt also deutlich stabiler.

Die Rallye der schwedischen Krone zum US-Dollar könnte mehr als ein Zwischenhoch sein. Sie reflektiert tiefgreifende Verschiebungen in der globalen Währungsordnung, weg vom Greenback und hin zu als sicherer wahrgenommenen Währungen wie dem Euro, dem Yen oder eben auch der Krone.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion