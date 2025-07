Kickstarter ist offizieller Crowdfunding-Partner des 880.000 EUR CoCreate Pitch von Alibaba.com

coolrunning schrieb 01.07.25, 09:42

Brief unseres Vorsitzenden und unseres CEO 26. Juni 2025



Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,



Das Geschäftsjahr 2025 war ein Jahr solider Fortschritte, da die Alibaba Group ihre Strategie „Benutzer zuerst, KI-gesteuert“ vorangetrieben hat.



In diesem Jahr haben wir uns auf unsere beiden Kerngeschäfte – E-Commerce und „KI + Cloud“ – konzentriert, die unser langfristiges Wachstum vorantreiben. Da KI im Mittelpunkt unserer Zukunft steht, haben wir unsere Investitionen in Cloud Computing und KI-Infrastruktur deutlich erhöht, um Innovationen zu beschleunigen und die industrielle Einführung von KI-Technologien voranzutreiben.



Wir haben zudem konsequent unser Portfolio gestrafft und uns von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerten wie Sun Art und Intime getrennt. Gleichzeitig haben wir die operative Effizienz unserer Internetplattform-Geschäfte kontinuierlich verbessert. So erzielten beispielsweise die Hujing Digital Media and Entertainment Group und Amap im Geschäftsjahr 2025 jeweils ein profitables Quartal. Da KI neue Synergien in unserem vielfältigen Ökosystem freisetzt, verfolgen wir eine konzernweite Strategie, die die ganzheitliche Wertschöpfung optimiert.



Angesichts der historischen Chancen, die KI mit sich bringt, möchten wir unsere zukunftsorientierte Perspektive teilen – unsere strategische Positionierung, unsere Wettbewerbsstärke und wie wir die nächste Wachstumswelle nutzen wollen.



Strategische Umsetzung und Geschäftsupdates



Unser erster strategischer Schwerpunkt „Benutzer zuerst“ bestimmt weiterhin unser Internetplattformgeschäft.

Mit über 1,1 Milliarden Internetnutzern ist China der weltweit größte Online-Einzelhandelsmarkt. Der E-Commerce macht dort fast 27 % des gesamten Einzelhandelsumsatzes aus. Im chinesischen Handel konzentrierten sich unsere Taobao- und Tmall-Gruppe weiterhin auf Nutzerwachstum und die Verbesserung des Nutzererlebnisses. Als Chinas führende E-Commerce-Plattform stärkten wir zudem das Geschäftsumfeld für Händler und unterstützten Anbieter hochwertiger Produkte und Dienstleistungen. Unsere Bemühungen, ein nachhaltiges Ökosystem aufzubauen, das Verbrauchern, Händlern und der Plattform zugutekommt, haben an Dynamik gewonnen. Im Geschäftsjahr 2025 verzeichneten wir einen Anstieg des Verbraucher- und Händlervertrauens, was wiederum das Geschäftswachstum beflügelte.



Im internationalen Handel erzielte die Alibaba International Digital Commerce Group (AIDC) ein robustes Umsatzwachstum, das durch das grenzüberschreitende E-Commerce-Geschäft vorangetrieben wurde. Wir haben die lokale Versorgung in Schlüsselmärkten verbessert und unser Angebot diversifiziert, um den Bedürfnissen der Verbraucher weltweit gerecht zu werden. Die operative Effizienz hat sich weiter verbessert, und wir sind weiterhin zuversichtlich, im kommenden Geschäftsjahr ein profitables Quartal für unser internationales Handelsgeschäft zu erzielen.



Unser zweiter strategischer Schwerpunkt, „KI-getrieben“, spiegelt unsere Sicht auf KI als zentralen Wachstumstreiber und transformative Kraft für die Zukunft wider. KI wird voraussichtlich im nächsten Jahrzehnt jede Branche verändern. Bei Alibaba investieren wir massiv in KI-Infrastruktur und bahnbrechende Innovationen, um unsere globale Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und langfristige Geschäftsdynamik zu generieren.



Alibaba Cloud, unser KI-getriebenes Kerngeschäft, profitierte von der steigenden KI-Nachfrage. Die Umsätze im Public Cloud-Bereich stiegen, und die Umsätze mit KI-bezogenen Produkten verzeichneten sieben Quartale in Folge dreistellige Zuwachsraten, wodurch der Gesamtumsatz im Geschäftsjahr zweistellig wuchs.



Bei Basismodellen erweitern wir die Grenzen der Modellfähigkeiten und bleiben gleichzeitig der Open-Source-Entwicklung verpflichtet. Im April 2025 veröffentlichten wir unser Qwen3-Modell der nächsten Generation, das in mehreren maßgeblichen Benchmarks weltweit zu den Top-Modellen zählte. Bis Ende April 2025 waren über 200 Modelle der Qwen-Familie Open Source, generierten weltweit über 300 Millionen Downloads und über 100.000 abgeleitete Modelle und machten Qwen zur weltweit größten Open-Source-Modellfamilie. Diese Erfolge spiegeln unsere umfassende Expertise in der KI-Forschung wider und werden dazu beitragen, die Einführung von KI in verschiedenen Branchen zu beschleunigen. Wir sind überzeugt, dass unsere Open-Source-Strategie Entwickler weltweit befähigt, den Fortschritt der menschlichen Intelligenz mitzugestalten und zum langfristigen Ziel der künstlichen allgemeinen Intelligenz (AGI) beizutragen.



In unserem gesamten Internet-Plattform-Ökosystem erweitern wir die Anwendung von KI mit einer offenen und zukunftsorientierten Denkweise. Wir glauben, dass KI nicht nur ein Katalysator für die Verbesserung bestehender Dienste ist, sondern auch ein Schlüssel zur Erschließung völlig neuer Nutzererfahrungen und Mehrwerte.



Kapitalmanagement und Aktionärsrendite

Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete Alibaba einen starken Cashflow aus unseren Kerngeschäften. Wir haben die operative Effizienz in mehreren Plattformgeschäften verbessert und die Grundlagen ehemals verlustbringender Geschäftsbereiche gestärkt, von denen einige nun auf dem Weg zur Profitabilität sind. Unsere disziplinierte Kapitalallokation trug dazu bei, den Wert für unsere Aktionäre zu steigern, einschließlich einer erheblichen Kapitalrückgewinnung durch die Veräußerung nicht zum Kerngeschäft gehörender Vermögenswerte wie Sun Art und Intime. Dies ermöglicht es uns, unser Kerngeschäft zu verstärken und strategisch in KI zu investieren.



Um den Wert an unsere Aktionäre zurückzugeben, haben wir für das Geschäftsjahr 2024 Jahres- und Sonderdividenden in Höhe von 4 Milliarden US-Dollar ausgeschüttet und für das Geschäftsjahr 2025 Dividenden in Höhe von insgesamt 4,6 Milliarden US-Dollar angekündigt. Darüber hinaus haben wir eigene Aktien im Wert von 11,9 Milliarden US-Dollar zurückgekauft, was zu einer Nettoreduzierung der Gesamtzahl der ausstehenden Aktien um 5,1 % führte und somit zu einem Anstieg des Gewinns je Aktie führte.



Auch in Zukunft sind wir bestrebt, den Wert für unsere Aktionäre auf vielfältige Weise zu steigern.



Investitionen in die Zukunft

Die rasante Entwicklung der KI führt zu tiefgreifenden Veränderungen in allen Branchen und damit zu beispiellosen Wachstumschancen für Alibaba.

Im nächsten Jahrzehnt wird KI der wichtigste Treiber für Wertsteigerung und Transformation sein. Für Alibaba bedeutet dies, erstklassige KI-Modelle zu entwickeln, die Grenzen der Modellfähigkeiten zu erweitern und eine weltweit wettbewerbsfähige KI-basierte Cloud-Infrastruktur aufzubauen. Zusammen werden diese Fähigkeiten „KI + Cloud“ zu unserem wichtigsten Wachstumsmotor der Zukunft machen.



Um diese Vision zu verwirklichen, erhöhen wir unsere Investitionen in drei Schlüsselbereiche: KI- und Cloud-Infrastruktur, KI-Basismodelle und native Anwendungen sowie die KI-getriebene Transformation unserer bestehenden Geschäftsbereiche. Im Geschäftsjahr 2025 gaben wir bekannt, dass unsere geplanten Investitionen in Cloud- und KI-Infrastruktur in den nächsten drei Jahren die Gesamtinvestitionen des letzten Jahrzehnts übersteigen werden.



In dieser neuen Ära ist Alibaba strategisch gut aufgestellt. Wir sind ein wichtiger Akteur im chinesischen Cloud-Computing-Markt und der führende Cloud-Service-Anbieter im asiatisch-pazifischen Raum. Alibaba Cloud baut seine globale Cloud-Computing-Infrastruktur aus und skaliert den internationalen Einsatz von KI-Produkten, um die Globalisierung chinesischer Unternehmen zu unterstützen. Dies birgt erhebliches Wachstumspotenzial. Mit unserem Talent, unserer Technologie und unseren Ressourcen sind wir zuversichtlich, diese Chancen zu nutzen und „KI + Cloud“ zu Alibabas zweiter Wachstumskurve zu machen.



Mit dem Beginn des KI-Zeitalters muss Alibaba eine Startup-Mentalität annehmen – mutig denken und entschlossen handeln, um neue Chancen zu nutzen und zu schaffen. Wie wir unserem Team und ihren Familien am Alibaba Day mitgeteilt haben, möchten wir diese Botschaft auch unseren Investoren vermitteln: Schaffen, nicht Bewahren, liegt in Alibabas DNA. Heute schlägt Alibaba mit dem Herzen eines Unternehmers und dem Ehrgeiz, führend zu sein, ein neues Kapitel im KI-Zeitalter auf.





Joe Tsai Eddie Wu

Vorsitzender, CEO



