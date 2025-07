Neural gibt die Genehmigung der strategischen Investition und der Optionsvereinbarung durch die Aktionäre von CWE zum Erwerb von bis zu 100% der CWE bekannt

Toronto, Ontario, 22. Juli 2025 - Neural Therapeutics Inc. (CSE: NURL) (FSE: HANF) („Neural“ oder das „Unternehmen“), ein ethnobotanisches Wirkstoffforschungsunternehmen mit dem Fokus auf die Entwicklung therapeutischer Medikamente für psychische Erkrankungen im Zusammenhang mit Substanzgebrauchsstörungen, und CWE European Holdings Inc. („CWE“), operierend als Hanf.com, einer der führenden CBD-Händler Deutschlands, freuen sich bekannt zu geben, dass alle den CWE-Aktionären vorgelegten Angelegenheiten auf der außerordentlichen Versammlung der CWE-Aktionäre („CWE-Versammlung“) am 17. Juli 2025 genehmigt wurden.