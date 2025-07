ROUNDUP/Bosch-Sparprogramme Bis zu 1.560 Stellen sollen wegfallen Der Technologiekonzern Bosch macht bei seinem Sparprogramm Tempo und plant Stellenstreichungen an mehreren Standorten in Deutschland. Betroffen sind das Werk in Reutlingen sowie die Tochterfirma Bosch Engineering mit Sitz in Abstatt bei Heilbronn. …