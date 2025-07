DXC ist „Leader" laut ISG Provider Lens Snowflake Ecosystem Partners 2025

Laut der Studie „Provider Lens Snowflake Ecosystem Partners 2025" von ISG ist DXC in den USA und Europa führender Anbieter in allen Kategorien

Die Studie bewertet die Fähigkeit der Anbieter, Kunden bei der Strategie für das Snowflake-Ökosystem zu beraten, Datenlandschaften zu modernisieren, erweiterte Analysen zu ermöglichen und die Snowflake-Umgebung zu verwalten

Die datenzentrierte Strategie von DXC, die Transformation mithilfe generativer KI, die Optimierung und Automatisierung von Migrationen, die kostenoptimierte Datenerfassung sowie Schulung und Weiterbildung der Mitarbeitenden wurden von ISG besonders gewürdigt

ASHBURN, Virginia, 22. Juli 2025 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender globaler Fortune 500-Technologiedienstleister, wurde heute von ISG, einem führenden globalen Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen, in der Studie Provider Lens Snowflake Ecosystem Partners 2025 in allen Kategorien in den USA und Europa als „Leader" ausgezeichnet. Die Auszeichnung bestätigt die Stärken von DXC in den Bereichen datenzentrierte Strategie, KI-gestützte Transformationen, Rationalisierung und Automatisierung von Migrationen, kostenoptimierte Datenübernahme sowie Schulung und Weiterbildung von Mitarbeitenden.

„DXC bietet eine robuste, umfassende und durchgängige Snowflake-Funktionssuite, die fundiertes Beratungs-Know-how, branchenspezifische Implementierungen, GenAI-Integration und überzeugende Managed Services einschließlich MLOps-Integration vereint", so Santhosh Alby, Lead ISG Analyst. „Die Arbeit des Unternehmens wird durch Innovation und kontinuierliches Lernens gestärkt, um skalierbare, sichere und zukunftsfähige Datenplattformen bereitzustellen."

Snowflake ist eine führende Cloud-Datenplattform, die es mehr als 11.000 Unternehmen weltweit ermöglicht, Daten, Anwendungen und KI zu erstellen, zu nutzen und zu teilen. Gemeinsam entwickeln DXC und Snowflake fortschrittliche datengesteuerte und KI-gestützte Lösungen, darunter eine vernetzte Mobilitätsanalyselösung für die Automobilindustrie. Die Studie Snowflake Ecosystem Partners 2025 bewertet die Fähigkeit von Anbietern, Kunden in Bezug auf die Snowflake-Ökosystemstrategie zu beraten, Datenlandschaften zu modernisieren, erweiterte Analysen zu ermöglichen und die Snowflake-Umgebung zu verwalten. Der Bericht hebt die Stärken von DXC in drei Kategorien hervor: