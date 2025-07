KKR will mehr in Deutschland investieren

AkibaBC schrieb 07.03.25, 15:51

https://seekingalpha.com/article/4765107-kkr-overreaction-to-modest-dilution-creates-opportunity-upgrade



"Zusammenfassung

Die KKR-Aktien sind im Jahr 2025 um über 25 % gefallen, liegen aufgrund starker Finanzergebnisse aber immer noch 21 % über dem Vorjahr.

Durch die Ausgabe von Pflichtwandelvorzugsaktien will KKR 1,5 Milliarden US-Dollar einsammeln und den Aktionärsanteil um etwa 1 Prozent verwässern, um in Strategic Holdings zu investieren.

Die aggressiven Wachstumsziele von Strategic Holdings erhöhen die Komplexität und potenzielle Volatilität der Erträge von KKR und sorgen so bei den Anlegern für Besorgnis.

Trotz des jüngsten Ausverkaufs und der Verwässerung ist KKR aufgrund seiner starken zugrunde liegenden Leistung und Wachstumskurve ein „Kauf“ mit 10 % Aufwärtspotenzial."



"Am Dienstagmorgen kündigte KKR an, dass es obligatorische Wandelvorzugsaktien verkaufen werde. Ziel ist es, 1,5 Milliarden Dollar einzusammeln, mit der Mehrzuteilung könnten jedoch bis zu 1,725 ​​Milliarden Dollar eingenommen werden. Die Aktien werden 2028 in Stammaktien umgewandelt. Da ihre Umwandlung obligatorisch ist, werden sie sofort verwässernd auf die Aktienanzahl wirken. Dieses Angebot wird die Aktionäre um etwa 1 % verwässern, sodass es die Gewinne nicht wesentlich beeinflussen sollte. Dennoch ist der Zeitpunkt überraschend, wenn man bedenkt, wie stark die Aktie von ihrem Höchststand zurückgegangen ist.



Mit dem Erlös wird KKR mehr in seine eigenen Fonds im Segment „Strategic Holdings“ investieren. Letztlich setzt das Unternehmen darauf, dass seine eigenen Fonds bessere Renditen erzielen als seine eigenen Aktien, um den Anlegern einen Mehrwert zu bieten. In seiner Gewinnmitteilung für das vierte Quartal kündigte KKR an, dass es seinen Aktienanteil an Strategic Holdings um 1,1 Milliarden Dollar erhöhen werde, und diese Wandelanleihe soll diese Investition finanzieren.



Der Ausbau von Strategic Holdings ist für KKR zu einer zentralen Priorität geworden. Ziel ist es, im Jahr 2026 ein operatives Ergebnis von 350 Millionen Dollar, im Jahr 2028 von 700 Millionen Dollar und bis 2030 von über 1,1 Milliarden Dollar zu erwirtschaften. Zum Vergleich: Im Jahr 2024 erwirtschaftete Strategic Holdings nur 76 Millionen Dollar, was weniger als 2 % seines operativen Ergebnisses von 4,4 Milliarden Dollar entspricht. Diese Einheit hält Anteile an etwa 18 Unternehmen, und KKR besitzt etwa 20 % des Eigenkapitals dieser Unternehmen. Ihr Anteil an deren zugrunde liegenden Ergebnissen beträgt vor dieser zusätzlichen Investition etwa 900 Millionen Dollar EBITDA und 3,7 Milliarden Dollar Umsatz."