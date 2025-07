Die dritte China International Supply Chain Expo geht in Peking zu Ende

BEIJING, July 22, 2025 /PRNewswire/ -- Die fünftägige dritte Ausgabe derChina International Supply Chain Expo (CISCE) wurde in Peking abgeschlossen. Die Veranstaltung fand unter dem Motto Connecting the World for a Shared Future statt und demonstrierte das anhaltende Engagement Chinas für die Ausweitung des Zugangs und die Stärkung der internationalen Zusammenarbeit in globalen Industrie- und Lieferketten.

Seit ihrer Gründung hat die CISCE ihre globale Reichweite und ihr Engagement für die Interessengruppen stetig erweitert. Auf der diesjährigen Messe waren 651 Unternehmen aus China und 74 anderen Ländern und Regionen vertreten, wobei der Anteil der internationalen Aussteller mit 35 % einen Rekordwert erreichte. Der größte Teil der internationalen Teilnehmer waren US-Unternehmen, was einem Anstieg von 15 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Mehr als 65 % der Aussteller waren Fortune Global 500-Unternehmen oder anerkannte Branchenführer, darunter Apple, Tesla und NVIDIA. NVIDIA-CEO Jensen Huang nahm an drei aufeinanderfolgenden Tagen teil und bezeichnete die chinesische Lieferkette als "ein Wunder".

Auf der dritten CISCE wurden 152 neue Produkte, Technologien und Dienstleistungen vorgestellt, das sind 67 % mehr als bei der vorherigen Ausgabe. Davon wurden 55 erstmals auf der CISCE Global Unveiling Veranstaltung vorgestellt. Die Aussteller kamen mit über 42.000 vor- und nachgelagerten Unternehmen in Kontakt. Vorläufigen Angaben zufolge wurden während der Messe mehr als 6.000 Vereinbarungen und Partnerschaftsabsichten formalisiert.

Mit Blick auf die Zukunft wird die Allianz chinesischer und ausländischer Aussteller mit der Chinesischen Außenhandelskammer und ihren Branchenausschüssen zusammenarbeiten, um in- und ausländischen Unternehmen kontinuierliche Unterstützung zu bieten, mit dem Ziel, ein kontinuierliches Engagement-Modell rund um das CISCE-Programm zu entwickeln.

Die CISCE hat auch ein Modell für eine "Zero-Carbon Expo" vorgestellt, das die Vorreiterrolle bei nachhaltigen Veranstaltungspraktiken demonstriert. Der gesamte Veranstaltungsort wurde mit 100 % erneuerbarem Strom betrieben, wodurch die Kohlendioxidemissionen um mehr als 1.100 Tonnen reduziert wurden. Die Initiative spiegelt das Engagement der CISCE wider, als Vorbild für umweltbewusste, kohlenstoffneutrale und plastikfreie Branchentreffen zu dienen. Sowohl chinesische als auch internationale Teilnehmer präsentierten Nachhaltige Leuchtturmfabrik Projekte, die praktische, von der CISCE entwickelte Lösungen zur Förderung der Nachhaltigkeit in globalen Lieferketten bieten.

Die CISCE ist inzwischen als ein wichtiges Forum in der globalen Lieferkettenlandschaft anerkannt und stößt auf wachsendes Interesse. Am letzten Tag unterzeichneten 102 Unternehmen und Organisationen Verträge für die Teilnahme an der nächsten Ausgabe, was einen Anstieg der Anmeldungen vor Ort um 50 % im Vergleich zum Vorjahr bedeutet.

Auch der China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) bekräftigte sein kontinuierliches Engagement für die Bereitstellung einer zuverlässigen, effektiven und transparenten Plattform für die globale Zusammenarbeit von Unternehmen und Lieferketten.

Bitte besuchen Sie https://en.cisce.org.cn/ für weitere Informationen.

