Heute eigentlich gute Nachrichten für die Aktienmärkte: US-Finanzminister Bessent gibt eine Art Garantie, dass Fed-Chef Powell im Amt bleiben kann. Und: Bessent will sich Anfang nächster Woche mit den Vertretern Chinas in Stockholm treffen - die Deadline für die Zölle gegen China dürfte über den 12.August ausgeweitet werden (womit Bessent indirekt zugibt, dass es gar keinen Deal mit China zu 55%-Zöllen gibt!). Aber was die Aktienmärkte eben auch beschäftigt: die Wirkung der Trump-Zölle zeigt sich nun in den Zahlen der Firmen - so wie heute bei General Motors, die vor noch größeren Belastungen durch die Zölle im nächsten Quartal warnen. Das hat ja niemand ahnen können, dass die Zölle negative Effekte haben..

Hinweise aus Video:

1. Fed-Powell: Deeskalation aus Trump-Lager – bloß keine hohen Marktzinsen?

2. Enteignung in Berlin: Der Gedanke des Kommunismus ist im Anflug

Das Video "Aktienmärkte schwächer trotz guter Nachrichten - warum steigt Gold?" sehen Sie hier..