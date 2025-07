Börsen Update USA - 22.07. - US Tech 100 schwach -0,51 %

Der Dow Jones steht aktuell (19:59:46) bei 44.407,45 PKT und steigt um +0,16 %.

Top-Werte: Merck & Co +2,14 %, Amgen +2,05 %, Procter & Gamble +0,86 %, Caterpillar +0,85 %, Johnson & Johnson +0,70 %

Flop-Werte: Sherwin-Williams -2,98 %, NVIDIA -2,28 %, 3M -1,62 %, Coca-Cola -1,56 %, Amazon -1,47 %

Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:46) bei 23.062,53 PKT und fällt um -0,51 %.

Top-Werte: ON Semiconductor +6,50 %, Paccar +3,95 %, The Kraft Heinz Company +3,53 %, NXP Semiconductors +3,48 %, Microchip Technology +3,23 %

Flop-Werte: KLA Corporation -5,24 %, Micron Technology -4,64 %, Lam Research -4,40 %, Arm Holdings -4,33 %, AppLovin Registered (A) -4,31 %

Der S&P 500 steht bei 6.304,39 PKT und verliert bisher -0,04 %.

Top-Werte: D.R. Horton +14,41 %, IQVIA Holdings +12,37 %, PulteGroup +9,02 %, Northrop Grumman +8,79 %, Lennar Registered (A) +7,14 %

Flop-Werte: Lockheed Martin -9,07 %, MSCI Registered (A) -9,06 %, Philip Morris International -7,95 %, Equifax -7,24 %, General Motors -7,04 %